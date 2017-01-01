Восточную Гуту покинули более 150 тысяч человек
Более 150 тысяч мирных жителей вышли из Восточной Гуты с начала действия "гуманитарных пауз". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в субботу, 31 марта.
"Всего с начала действия "гуманитарных пауз" из Восточной Гуты при содействии российского Центра организован выход более 150 тысяч человек", – говорится в сообщении.
Отмечается, что продолжается организованное российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии возвращение мирных жителей в освобожденные от боевиков населенные пункты Восточной Гуты – Сакба, Кафер-Батна, Айн-Терна, Замалька, Хараста-эль-Басаль и другие, а также оказание им гуманитарной и медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что войска Башара Асада при поддержке российской армии взяли под контроль почти две трети территории Восточной Гуты.
Напомним, до активной фазы бомбежек в Восточной Гуте проживали около 400 тысяч человек. Этот пригород Дамаска находился под контролем сирийской оппозиции.
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