Восточную Гуту покинули более 150 тысяч человек

Мирные жители возвращаются в населенные пункты Сакба, Кафер-Батна, Айн-Терна, Замалька, Хараста-эль-Басаль и другие, утверждают российские военные.

Более 150 тысяч мирных жителей вышли из Восточной Гуты с начала действия "гуманитарных пауз". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в субботу, 31 марта.

"Всего с начала действия "гуманитарных пауз" из Восточной Гуты при содействии российского Центра организован выход более 150 тысяч человек", – говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжается организованное российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии возвращение мирных жителей в освобожденные от боевиков населенные пункты Восточной Гуты – Сакба, Кафер-Батна, Айн-Терна, Замалька, Хараста-эль-Басаль и другие, а также оказание им гуманитарной и медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что войска Башара Асада при поддержке российской армии взяли под контроль почти две трети территории Восточной Гуты.

Напомним, до активной фазы бомбежек в Восточной Гуте проживали около 400 тысяч человек. Этот пригород Дамаска находился под контролем сирийской оппозиции.

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