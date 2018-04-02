В Латвии президент провозгласил переход школ на латышский язык

Проект поправок в образовательные законы Латвии предусматривает проведение реформы в учебных заведениях национальных меньшинств в 2021/2022 учебном году, установив, что дошкольное образование является билингвальным.

Президент Латвии Раймонд Вейонис в понедельник, 2 апреля, провозгласил поправки в законы об образовании и об общем образовании, предусматривающие постепенный переход школ на обучение на государственном языке. Об этом сообщает Delfi.

Обучение в средней школе на государственном языке обеспечит равные возможности всем молодым людям получить качественное образование, что и является целью государства, говорится в сообщении пресс-службы президента.

"У детей, как и раньше, будет возможность изучать предметы, связанные с национальными меньшинствами, их идентичностью и культурой, поддерживать свои корни и многогранно развивать свою личность", - подчеркнул Вейонис.

Отмечено, что подготовленный Министерством образования и науки страны проект поправок предусматривает проведение реформы в учебных заведениях нацменьшинств в 2021/2022 учебном году, установив, что дошкольное образование является билингвальным.

В частности, в начальной школе (1-6-е классы) обучение осуществляется по трем моделям (при этом 50% предметов преподается на латышском языке), на завершающем этапе основного образования (7-9-е классы) 80% учебного процесса обеспечивается на государственном языке. В средней школе (10-12 классы) - обучение идет только на латышском языке, за исключением предметов, связанных с родным языком (родной язык и литература).

Ожидается, что переход к этому будет обеспечен постепенно. В 2019/2020 учебном году 80% обучения на государственном языке в основной школе необходимо будет обеспечить только в 7-х классах, в 2020/2021 учебном году - в 7-х и 8-х классах, а в 2021/2022 учебном году - уже на всем заключительном этапе основной школы. В средней школе в 2020/2021 учебном году полностью на государственном языке будут учиться ученики 10-11-х классов, через год - всех классов.

Ранее сообщалось, что в Эстонии в преимущественно русскоязычном уезде Ида-Вирумаа уволили 12 спасателей из-за недостаточного владения ими государственным языком.

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