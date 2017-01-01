В Нигерии при атаке боевиков Боко Харам погибли 18 человек

Жертвами нападения боевиков стали 18 человек, еще 84 человека получили ранения. Погибшие - жители двух близлежащих сел - были убиты при попытке скрыться с места столкновений, заявили в экстренных службах.

В Нигерии жертвами нападения боевиков организации Боко Харам на северо-востоке страны стали 18 человек. Об этом в понедельник, 2 апреля, сообщает AFP.

Отмечено, что еще 84 человека, по данным источника агентства в экстренных службах, получили ранения.

Как отмечается, инцидент произошел рядом с городом Майдагури. Погибшие - жители двух близлежащих сел - Бали Шува и Бали Кура. Они были убиты при попытке скрыться с места столкновений.

Ранее сообщалось, что боевики Боко Харам похитили более 110 школьниц в Нигерии.

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