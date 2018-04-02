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Лавров сравнил действия Запада с детскими играми

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Лавров считает, что британские коллеги "заигрались".
Лаврова возмущает, что Лондон не пускает Москву к Скрипалям
Лаврова возмущает, что Лондон не пускает Москву к Скрипалям
EPA/UPG

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил дипломатические войны РФ с Западом с детскими играми.

Такие заявление глава МИД РФ 2 апреля на пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Бангладеш Абулом Хасаном Махмудом Али.

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“Как в детстве говорили “кто первый начал, тот должен и остановиться“. Мы не хотим уподобляться детским играм, но пока наши партнеры занимаются ровно этим... Ну вот, сокращают возможности для такого диалога путем высылок дипломатов под надуманными предлогами. Как далеко мы зайдем, мы все, я имею в виду, зависит не от нас “, — сказал Лавров.

Российский дипломат в очередной раз опроверг причастность РФ к отравлению и подчеркнул, что “серьезные эксперты и руководители правительств целого ряда государств“ публично задают вопросы, и уйти от ответов “уже не получится“.

Лондон, по словам Лаврова, игнорирует запросы Москвы.

“Считаю возмутительным, что до сих пор все наши многократные обращения с требованием обеспечить доступ к нашим гражданам отклоняются или остаются без ответа“, — сказал российский министр в ходе пресс-конференции.

Напомним, 4 марта в Солсбери обнаружили экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлия с признаками сильного отравления. Великобритания утверждает, что Скрипаля отравили токсином российского производства под названием Новичок. Россия категорически отрицает эти обвинения. Из-за принципиальной позиции РФ и Запада Великобритания и еще 27 стран выслали российских дипломатов, а Россия в ответ выслала дипломатов этих стран.

 

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Теги: Лавров, МИД РФ, Россия, Великобритания, отравление, Скрипаль
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Источник: РИА Новости

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Комментариев (3)
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para-trooper    02.04.2018, 17:04
Оценка:  +1
para-trooper
а Россия на Донбассе не "заигралась"???
более 10 тысяч погибших, куча раненых, миллионы обнищавших из-за ее "игр" на Донбассе уже ... и они никак не "наиграются".
вовочке ботоксному скучно?
Woodbrother    02.04.2018, 15:58
Оценка:  +4
Woodbrother
Парниша так ничего и не понял , йо-го-го .
dsaas    02.04.2018, 16:10
Оценка:  +8
dsaas
Лавров и весь клан Пу все понимает, но перед народом нужно показывать хорошую мину, так как народ в РФ по большей части глупый, ведется на это.
Но они то понимают что их конец приближается все быстрее и быстрее, так как ошибку на ошибке совершают. В собственной лжи начинают тонуть, лож ложью оправды
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