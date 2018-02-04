В Черногории взорвали авто журналиста-расследователя

В городе Биело-Поле взорвали автомобиль известного журналиста Сеада Садиковича. Бомба взорвалась в припаркованном автомобиле возле его дома.

В Черногории, в городе Биело-Поле, произошел взрыв возле дома журналиста, известного в стране своими расследованиями о коррупции и организованной преступности. Как сообщает издание Balkan Insight, взрыв произошел через час после встречи ведущих чиновников и руководителей судебных органов, которые пообещали вести войну с организованной преступностью.

В результате взрыва жертв и пострадавших нет. На данный момент у полиции пока нет информации о том, что взрыв был направлен именно на журналиста.

Сам же Садикович рассказал, что взорванный автомобиль стоял с 31 марта на том месте, где он обычно его паркует.

Черногорская ассоциация журналистов ранее предупреждала, что Садикович получал угрозы из-за своей профессиональной деятельности, и призывала власти расследовать дело.

Ранее в Словакии застрелили журналиста-расследователя Яна Куцяка и его девушку. Наиболее вероятным мотивом убийцы правоохранители считают профессиональную деятельность журналиста.

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