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При авиаударе в Афганистане погибли около 60 человек

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На момент авианалета ВВС Афганистана, ведущих борьбу с талибами, в здании медресе в районе Дашт-э-Арчи находились свыше 200 человек.
Талибы сдают оружие в рамках мирного процесса на западе Афганистана
Талибы сдают оружие в рамках мирного процесса на западе Афганистана
dw.de (архив)

До 60 человек погибли в результате авиаудара, который, предположительно, нанесли ВВС Афганистана в провинции Кундуз на северо-востоке страны. В ходе воздушной атаки было разрушено здание медресе в районе Дашт-э-Арчи, контролируемом боевиками радикального движения Талибан. Как сообщили в понедельник, 2 апреля, в совете провинции, в числе погибших - большое количество талибов и местные жители.

По данным информагентства Pajhwok, минимум 20 раненых доставлены в местную больницу. В здании находились свыше 200 человек

На момент авианалета в здании находились свыше 200 человек, в том числе один из членов высшего совета "Талибана" - "Кветта шуры", базирующегося в городе Кветта.

В 2017 году в результате атак радикального исламского движения Талибан и террористической группировки "Исламское государство" в Афганистане погибли свыше 10 тысяч мирных жителей.

Недавно Талибан объявил войну "Исламскому государству" в Афганистане.

Источник: Русская служба DW

 

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Теги: Афганистан, Талибан, жертвы, война в афганистане, авиаудар
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Источник: korrespondent.net

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