Весна: названы лучшие туристические направления сезона

Подборку направлений для путешественников опубликовал один из самых влиятельных тематических журналов.

Названы лучшие туристические направления на для путешествий в весеннем сезоне.

Соответствующую публикацию подготовил специализированный журнал National Geographic, передает УНИАН.

1. Реки Колумбия и Снейк в США.

Отправившись в речной круиз через штаты Орегон, Айдахо и Вашингтон по этим двум рекам можно добраться к самому глубокому ущелью страны, там самая большая концентрация водопадов на континенте. Ехать сюда лучше всего именно весной, когда вода наполняется талым снегом.

2. Намибия.

Именно весной здесь заканчивается сезон дождей, вечера довольно прохладные. Молодые слонята и львята делают первые шаги в саванну. Также любители дикой природы могут понаблюдать за страусами, зебрами и гепардами, а ближе к концу мая, когда водопои начинают высыхать, жирафы и черные носороги появляются из своих укрытий. Кроме того, можно отправиться посмотреть на удивительные песочные узоры в пустыне Намиб. При этом отмечается, что наиболее экономно съездить в Намибию можно именно весной.

3. Япония.

Хотя сезон цветения сакуры на юге Японии начинается еще в середине января, своего апогея он достигает в марте-апреле. Туристам предлагаются сотни вариантов ханами (празднование сезона цветения сакуры). Можно совершить прогулку по паркам Токио, искупаться в горячих источниках с опавшими лепестками сакуры в Кавадзу или кататься на лодках по реке Китаками, вдоль которой 10 тысяч вишневых деревьев создают невероятное зрелище. Также на весеннем фестивале Такаяма в горах Хида уже более 300 лет цветение сакуры отмечается изысканным парадом с фонарями.

4. Остров Фого.

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С расположенного у побережья канадского острова Ньюфаундленд в Атлантическом океане острова можно любоваться айсбергами. Здесь туристы насладятся множеством сортов ценной рыбы.

Верховья Амазонки в Перу особенно привлекательны весной nationalgeographic.com

5. Верховья Амазонки в Перу.

С декабря по май в реке Амазонке сезон высокой воды, значительно прохладнее и более дождливо. Но именно все это обеспечивает невероятные закаты и более близкие встречи с обезьянами-монахами Саки, ленивцами, красными Ара, местными розовыми дельфинами и многими другими диковинными животными.

Празднование Пасхи в Иерусалиме это особенное зрелище nationalgeographic.com

6. Израиль.

Празднование Пасхи с тысячами паломников в Иерусалиме это особенное зрелище, даже если вы не верующий человек. Эксперты особенно рекомендуют спуститься на Масличную гору в Вербное воскресенье крестным ходом в начале Страстной недели, пройти путь Иисуса по Виа Долороза в Страстную пятницу или посетить ежегодное схождение Благодатного огня в церкви Гроба Господня в Святую субботу. Для менне религиохзных туристов советуют прокатиться на гондоле к 2000-летней крепости Масада короля Ирода или отправиться в тихую утреннюю поездку на лодке по Галилейскому морю.

7. Сейшелы.

Сейшельские острова - это намного больше, чем просто морские ракушки, тропические рыбы и песок. Это также гранитные скалы и 100-футовые пальмы Коко-де-мер, дикие черепахи и 275 видов птиц. Изначально необитаемые, 115 Сейшельских островов находятся примерно в 1100 милях от побережья Танзании. Особенно советуют эксперты посетить бухту Интенданс в марте, чтобы посмотреть, как новорожденные морские черепахи направляются в Индийский океан.

115 Сейшельских островов находятся возле побережья Танзании nationalgeographic.com

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8. Восточное побережье Шри-Ланки.

Эту часть страны лучше всего исследовать на лодке – прогулки в сопровождении дельфинов, круиз от пляжа к пляжу под парусом или переправа на остров Пиджен для подводного плавания в прайм-тайм. Также весной здесь можно отправиться в каноэ-туры через лагуну Поттувиль, где в лесах как раз обитают ящерицы, макаки, буйволы, крокодилы, а иногда даже и слоны. Чистое мелководье пляжа Пасикуда идеально подходит для семей с маленькими детьми, а в Тринкомали путешественники могут понаблюдать за традиционной рыбной ловлей и посетить древние индуистские храмы, построенные более двух тысяч лет назад.

Семь миллионов тюльпанов цветут в садах Кекенхоф nationalgeographic.com

9. Медельин в Колумбии.

Этот город еще называют “город вечной весны“. Он может похвастаться пальмами, мягкой погодой, вкуснейшим горячим шоколадом, танго-клубами, причудливыми скульптурами на открытом воздухе и взрывной игрой под названием tejo, с использованием пороха и металлических шайб. А еще здесь невероятные закаты.

10. Панама.

Эта страна часто оказывается в тени Коста-Рики и Карибских островов, хотя на самом деле является более дешевой, культурно разнообразной и менее переполненной. И между тем это настоящий рай из пышных джунглей, вулканов и пляжей с чистой водой. В то же время лошади здесь по-прежнему являются основным видом транспорта, Wi-Fi очень плохой, и одновременно можно увидеть невероятный звездопад. Тем временем местные рыбаки всегда готовы предоставить туристам свежие морепродукты и рыбные блюда со своих домашних кухонь примерно за 6 долларов за тарелку. А морские прогулки в близлежащий Национальный парк Койба позволят дайверам поплавать с морскими черепахами и китовыми акулами.

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11. Марокко.

Весной здесь довольно прохладно, а потому ничто не помешает спокойно отправиться в деревни Атласских гор, где местные жители с радостью приглашают гостей в свои дома на чашку мятного чая. После этого можно отправиться в романтическую рыбацкую деревню Эс-Сувейру и знаменитый “синий“ город Шефшауэн на холмах, которые оба имеют отличные открытые рынки, где покупатели могут запастись мавританскими фонарями, красочными коврами, специями, местным аргановым маслом и стильными тапочками.

12. Мадагаскар.

Этот остров славится большим разнообразием эндемичных видов. Здесь обитают золотые бамбуковые лемуры, неоновые красные лягушки, листохвостые гекконы, прыгающие крысы, жирафовые долгоносики, редчайшие утки в мире, а также можно увидеть плотоядные кувшинные растения и высоченные деревья баобаба. Уникальны также и местные ремесла и культура – производство ванили, резьба по дереву или фабрика бумаги ручной работы.

13. Свальбард, также известный как Шпицберген.

Это самая северная часть Норвегии, представляющая собой обширный полярный архипелаг в Северном Ледовитом океане. В конце весны солнце здесь никогда не опускается за горизонт, а потому внушительная доза витамина D вам гарантирована. На островах Шпицбергена можно встретить как тундру, так и ледники, что идеально подходит для пеших прогулок, каякинга на айсберге, а также для наблюдения за местной дикой природой - моржами, тюленями, арктическими крачками, северными оленями и белыми медведями.

14. Нидерланды.

Семь миллионов тюльпанов цветут каждую весну в садах Кекенхоф всего в 25 милях от Амстердама. Также весной здесь проходит парад цветов и фестиваль классической музыки в День матери.

Семь миллионов тюльпанов цветут в садах Кекенхоф nationalgeographic.com

Как сообщалось 30 марта, в Норвегии появится первый в мире отель на солнечных батареях.