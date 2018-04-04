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Путин заявил о военном поражении ИГИЛ

Комментариев: 2
Несмотря на свое военное поражение, эта террористическая группировка сохраняет деструктивный потенциал, способность быстро менять тактику и совершать вылазки в различных странах и регионах мира, заявил глава РФ.
Владимир Путин
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что террористическая группировка Исламское государство потерпела военное поражение, но она по-прежнему является серьезной опасностью. Об этом говорится в его поздравлении участникам Московской конференции по международной безопасности, передает РБК.

"Очевидно, что, несмотря на свое военное поражение, эта террористическая группировка сохраняет деструктивный потенциал, способность быстро менять тактику и совершать вылазки в различных странах и регионах мира", - отметил Путин, добавив, что большую опасность представляют и другие экстремистские структуры.

В связи с этим глава РФ призвал задуматься о новых формах многостороннего взаимодействия, способных закрепить успехи в борьбе с терроризмом, и прекратить распространение этой угрозы.

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Теги: Путин, Владимир Путин, поражение, ИГИЛ, Исламское государство, Россия в Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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GooLe    04.04.2018, 13:39
Оценка:  +1
GooLe
Путин заявил о военном поражении ИГИЛ
Но выиграли в дипломатическом?
WTF2wtf    04.04.2018, 12:51
Оценка:  +3
WTF2wtf
Судя по сообщениям о новых месторождениях нефти и газа, Вовочка может их "случайно" обнаружить и в Бахрейне?
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