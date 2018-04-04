Из Москвы выслали священника, спевшего на церковной трапезе Мурку

Оскандалившегося служителя церкви выгнали из московского храма и "сослали" в Приднестровье, заявив, что он официально не был клириком в Москве.

Из Москвы выслали служителя Русской православной церкви Венедикта Циркова, попавшего в скандал после исполнения Мурки на церковной трапезе. Об этом сообщает радиостанция Говорит Москва со ссылкой на Александра Волкова, руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси.

Решение о высылке священнослужителя принял лично предстоятель РПЦ.

Архимандрит Венедикт Цирков угодил в центр скандала после того, как в сеть выложили видео, на котором он с признаками алкогольного опьянения поет Мурку в трапезной московского храма.

"Святейшему патриарху было доложено об этом. Поскольку этот священник, исполнявший песнопение, не является клириком города Москвы, он является священнослужителем Тираспольской епархии, по благословению патриарха ему приказано сегодня же покинуть епархию города Москвы и отправиться в Тирасполь под наблюдение своего правящего архиерея. Дальнейшие решения по нему может принимать уже тот епископ, в ведении которого он находится", - сказал глава пресс-службы.

По его словам, архимандрит Венедикт Цирков официально не был клириком московского храма.

"Он там находился. Он там не служил официально. Он не был клириком этого храма. Просто, по каким-то причинам находился там и совершал богослужения", - добавил Волков.

Напомним, ранее в скандал из-за опубликованного в сети видео угодили полицейские из Тернополя.

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