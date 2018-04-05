Кремль заявил об отсутствии олигархов в России

Фразу "российские олигархи" власти РФ считают неуместной. В РФ нет олигархов, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков заявил, что в России нет олигархов Getty Images

Власти России, комментируя возможное введение новых санкций США против российских бизнесменов, заявили, что в стране нет олигархов, как описывают предпринимателей американские СМИ. Об этом в четверг, 5 апреля, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РБК.

Песков подчеркнул, что не согласен с формулировкой о санкциях против российских олигархов.

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“Фразу “российские олигархи“ считаем неуместной. Давно прошло то время, когда в России были олигархи, в России нет олигархов“, - заявил он.

Напомним, США намерены ввести санкции против российских олигархов из так называемого “кремлевского списка“ за вмешательство в выборы американского президента.

По данным американских СМИ, новые санкции против россиян должны быть введены в рамках закона О противодействии противникам Америки с помощью санкций (CAASTSA) и станут продолжением санкционных мер, объявленных 15 марта. Источники изданий утверждают, что в новый список санкций должны попасть “российские олигархи“, среди которых есть люди, близкие к российскому правительству и лично к президенту РФ Владимиру Путину.