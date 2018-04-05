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Кремль заявил об отсутствии олигархов в России

Комментариев: 6
Фразу "российские олигархи" власти РФ считают неуместной. В РФ нет олигархов, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков заявил, что в России нет олигархов
Дмитрий Песков заявил, что в России нет олигархов
Getty Images

Власти России, комментируя возможное введение новых санкций США против российских бизнесменов, заявили, что в стране нет олигархов, как описывают предпринимателей американские СМИ. Об этом в четверг, 5 апреля, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РБК.

Песков подчеркнул, что не согласен с формулировкой о санкциях против российских олигархов.

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“Фразу “российские олигархи“ считаем неуместной. Давно прошло то время, когда в России были олигархи, в России нет олигархов“, - заявил он.

 

Напомним, США намерены ввести санкции против российских олигархов из так называемого “кремлевского списка“ за вмешательство в выборы американского президента.

По данным американских СМИ, новые санкции против россиян должны быть введены в рамках закона О противодействии противникам Америки с помощью санкций (CAASTSA) и станут продолжением санкционных мер, объявленных 15 марта. Источники изданий утверждают, что в новый список санкций должны попасть “российские олигархи“, среди которых есть люди, близкие к российскому правительству и лично к президенту РФ Владимиру Путину.

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Теги: Россия-США, Кремль, олигархи, олигарх, санкции, Дмитрий Песков, санкции против должностных лиц, санкции против России
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Комментариев (6)
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ummon    05.04.2018, 14:53
Оценка:  0
ummon
да. и секса у них нет. помню)
realМовчанюк    05.04.2018, 14:47
Оценка:  +1
realМовчанюк
"олигархов" нет - ест ВОРЫ !!!
Rodrigos    05.04.2018, 14:33
Оценка:  +4
Rodrigos
Хоть не говорят, шо земля плоская и вода мокрая... Хотя, можем и таких заявлений дождаться ))))
Woodbrother    05.04.2018, 14:17
Оценка:  +3
Woodbrother
Все рассейские олигархи живут в Лондонах, Нью-Йорках, Флоридах, Сан-Францисках , Берлинах, Парижах и тд .
Noblesse_obliger    05.04.2018, 14:17
Оценка:  +3
Noblesse_obliger
Урок с ихтамнет - не усвоен в Сирии, стоит повторить!!!
PereZX    05.04.2018, 14:11
Оценка:  +9
PereZX
Тупой и еще тупее - основа нынешней государственной политики России?
Можно скармливать своей массовке любое говно - приучили уже?
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