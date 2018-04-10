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В Кремле прокомментировали обвал российских рынков

Комментариев: 5
Дмитрий Песков выразил уверенность, что впоследствии на ранках произойдет определенная корректировка, но какая – сейчас вряд ли кто-то скажет.
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков

Негативные тенденции на мировых и российских биржах обусловлены эмоциональными последствиями американских санкций, но потом будет корректировка. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс во вторник, 10 апреля.

Он признал, что “на бирже были сильные негативные тенденции“.

“Частично они обусловлены конъюнктурой, частично – эмоциональными последствиями. Вы знаете, что такое случается“, – отметил пресс-секретарь Путина.

Песков выразил уверенность, что впоследствии “рынки ждет определенная корректировка“.

“Какая – сейчас вряд ли кто-то скажет, но, по крайней мере, ситуацию все держат под достаточно плотным вниманием“, – добавил он.

По его словам, Владимир Путин “так или иначе занимается экономическими делами“.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции в отношении семи крупных российских бизнесменов, 17 высоких чиновников РФ, а также целого ряда госкомпаний.

В понедельник рынок акций России резко упал на фоне санкций США. Произошло резкое снижение курса рубля. Потери российских олигархов достигли $16 млрд. Больше всех потерял бизнесмен Олег Дерипаска – $2 млрд.

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Теги: Россия, Путин, Биржи, рынок, биржа, обвал, санкции, Владимир Путин, Дмитрий Песков, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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П    10.04.2018, 13:31
Оценка:  +2
П
Сейчас великий экономист ВВП все откорректирует.
xY_Yx    10.04.2018, 13:24
Оценка:  +2
xY_Yx
Хватает же наглости у кремлядей после всего этого в новостях появляться. Ни стыда ни совести, просто ничтожества.
Заткнитесь и уйдите в сибирь отшельниками, вы никому не нужны, грязные позорные ничтожества.
Zorgen    10.04.2018, 13:15
Оценка:  +2
Zorgen
#путинсосёт. конец.
Alex_Shadow    10.04.2018, 13:04
Оценка:  +5
Alex_Shadow
чтоговоритькогданечегоговорить
Бувший_східняк    10.04.2018, 13:03
Оценка:  +5
Бувший_східняк
на ранках произойдет определенная корректировка - облегчат вам карманы
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