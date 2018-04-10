В Кремле прокомментировали обвал российских рынков
Негативные тенденции на мировых и российских биржах обусловлены эмоциональными последствиями американских санкций, но потом будет корректировка. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс во вторник, 10 апреля.
Он признал, что “на бирже были сильные негативные тенденции“.
“Частично они обусловлены конъюнктурой, частично – эмоциональными последствиями. Вы знаете, что такое случается“, – отметил пресс-секретарь Путина.
Песков выразил уверенность, что впоследствии “рынки ждет определенная корректировка“.
“Какая – сейчас вряд ли кто-то скажет, но, по крайней мере, ситуацию все держат под достаточно плотным вниманием“, – добавил он.
По его словам, Владимир Путин “так или иначе занимается экономическими делами“.
Напомним, 6 апреля США ввели санкции в отношении семи крупных российских бизнесменов, 17 высоких чиновников РФ, а также целого ряда госкомпаний.
В понедельник рынок акций России резко упал на фоне санкций США. Произошло резкое снижение курса рубля. Потери российских олигархов достигли $16 млрд. Больше всех потерял бизнесмен Олег Дерипаска – $2 млрд.
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