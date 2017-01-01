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Цукерберг не смог гарантировать невмешательство РФ в выборы США

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Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что не может дать гарантий того, что Россия не будет в будущем вмешиваться в американские выборы.
Марк Цукерберг
Марк Цукерберг

Основатель и владелец социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил о невозможности гарантировать, что Россия не сможет использовать соцсеть для вмешательства в американские выборы, передает РИА Новости.
 
"Сенатор, нет, я не могу гарантировать это (невмешательство России – ред.), поскольку у нас идет гонка вооружений. Пока будут существовать люди в России, работа которых вмешиваться в выборы, – будет продолжающийся конфликт", – сказал он во время выступления на слушаниях в Конгрессе США.

Facebook запретит сторонним приложениям доступ к данным пользователей
 
Напомним, выступление Цукерберга в Сенате США состоялось из-за скандала об утечке данных из Facebook. Сообщалось, что аналитическая компания Cambridge Analytica похитила личные данные 87 млн пользователей. Считается, что компания причастна к расследуемому в США вмешательству России в выборы в стране.

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Теги: Россия-США, Facebook, выборы в США, Марк Цукерберг
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Источник: korrespondent.net

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