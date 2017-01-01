Цукерберг не смог гарантировать невмешательство РФ в выборы США

Facebook запретит сторонним приложениям доступ к данным пользователей

"Сенатор, нет, я не могу гарантировать это (невмешательство России – ред.), поскольку у нас идет гонка вооружений. Пока будут существовать люди в России, работа которых вмешиваться в выборы, – будет продолжающийся конфликт", – сказал он во время выступления на слушаниях в Конгрессе США.