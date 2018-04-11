Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Отношения между РФ и США хуже, чем при холодной войне – Трамп

Комментариев: 1
Президент США пожаловался на плохие отношения с РФ и предложил остановить гонку вооружений.
Трамп предложил остановить гонку вооружений
Трамп предложил остановить гонку вооружений
EPA/UPG

В среду, 11 апреля, в Twitter президента США Дональда Трампа появилось сообщение о том, что отношения между РФ и США хуже, чем в период холодной войны. Президент Америки подчеркнул, что Россия нуждается в экономической помощи Штатов, и это не представляет сложности. Также Трамп написал, что важна совместная работа всех государств.

Читай также: Горбачев: Трамп и Путин не умеют вести диалог

“Наши отношения с Россией сегодня хуже, чем когда-либо, и это с учетом Холодной войны. Для этого нет причин. Мы нужны России для помощи с их экономикой, и это очень легко сделать, и нам нужно, чтобы все государства работали вместе. Остановим гонку вооружений?“, – предложил Трамп.

Напомним, в этот же день, в своем же Twitter, Дональд Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам в Сирии. Сирию президент США назвал “животным, которое убивает своих людей газом и получает от этого удовольствие“. Таким образом Трамп ответил на слова российского посла в Ливане, который сказал, что каждая ракета США, выпущенная по Сирии, будет сбита, как и устройства, с которых эти ракеты были выпущены.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Peyot    11.04.2018, 15:49
Оценка:  0
Peyot
ха я же говорил что всетаки он шестерка карлика. наверно после громких заявлений устром презвонил куратор из кремля и сказал трам-пам-пам ты че припух?))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь