Во Франции истребитель случайно сбросил "бомбу" на завод

В результате падения бомбы пострадали двое человек, также она вызвала панику на заводе.

Во Франции во время учений боевой истребитель по ошибке сбросил муляж бомбы на завод в муниципалитете Ноген-сюр-Верниссон, в результате чего пострадали двое человек.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание 24matins.

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Истребитель поднялся с базы в Нанси и планировал сбросить бомбы на полигоне в районе Реймса.

При падении, бомба вызвала панику среди сотрудников завода. Работники были срочно эвакуированы, а на место инцидента прибыли медики и пожарные.

Напомним, 19 сентября 2017 года российский вертолет Ка-52 непроизвольно выстрелил ракетами по зрителям, в результате чего два человека тяжело ранены и две машины взорвано.

Позднее, в октябре, вертолет Ка-52, который на учениях Запад-2017 выпустил ракеты по наблюдателям, после возвращения на базу из-за ошибки техника расстрелял склад.