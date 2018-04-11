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Во Франции истребитель случайно сбросил "бомбу" на завод

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В результате падения бомбы пострадали двое человек, также она вызвала панику на заводе.
Работники завода были срочно эвакуированы
Работники завода были срочно эвакуированы
hushkit.net

Во Франции во время учений боевой истребитель по ошибке сбросил муляж бомбы на завод в муниципалитете Ноген-сюр-Верниссон, в результате чего пострадали двое человек.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание 24matins.

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Истребитель поднялся с базы в Нанси и планировал сбросить бомбы на полигоне в районе Реймса.

При падении, бомба вызвала панику среди сотрудников завода. Работники были срочно эвакуированы, а на место инцидента прибыли медики и пожарные. 

Напомним, 19 сентября 2017 года российский вертолет Ка-52 непроизвольно выстрелил ракетами по зрителям, в результате чего два человека тяжело ранены и две машины взорвано.

Позднее, в октябре, вертолет Ка-52, который на учениях Запад-2017 выпустил ракеты по наблюдателям, после возвращения на базу из-за ошибки техника расстрелял склад.

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Теги: Франция, истребитель, учения, бомба, завод, пострадавшие
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