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Канада не будет участвовать в операции против Сирии - Трюдо

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Канада в Сирии оказывает гуманитарную помощь, работает на политическом и дипломатическом фронтах, чтобы попробовать найти решение конфликта.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Канадские войска не будут принимать участия в возможной вооруженной операции против сирийского режима. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в интервью Radio Canada.

"Мы не рассматриваем возможность нашего присутствия в Сирии", - сказал Трюдо.

При этом он напомнил, что канадские военные проводят операции на севере Ирака, в Латвии, а в будущем отправятся также в Мали.

"В Сирии мы оказываем гуманитарную помощь, работаем на политическом и дипломатическом фронтах, чтобы попробовать найти решение конфликта", - отметил глава правительства Канады.

Напомним, обострение конфликта вокруг Сирии произошло на фоне сообщений о применении химоружия в городе Дума. Западные страны обвинили в этом официальные сирийские власти.

 

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Теги: Сирия, Канада, Конфликт в Сирии, авиаудары по Сирии, Россия в Сирии, новости Сирии, Джастин Трюдо
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Источник: Укринформ

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