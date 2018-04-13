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Лавров: Химатака в Сирии - постановка "одного русофобского государства"

Комментариев: 5
В Сирию выехала миссия экспертов Организации по запрещению химического оружия. РФ рассчитывает, что она не найдет подтверждений применения химического оружия.
Сергей Лавров
Сергей Лавров

У Москвы есть неопровержимые доказательства того, что вероятная химическая атака в сирийском городе Дума была постановкой спецслужб "одного русофобского государства". Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, сообщает РИА Новости в пятницу, 13 апреля.

По словам Лаврова, к химатаке "приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании".

Он также отметил, что в Сирию выехала миссия экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

"Она должна прибыть в Дамаск, по-моему, завтра утром, и мы рассчитываем, что без промедления она поедет в Думу, где никаких подтверждений применения химического оружия, хлора или какого-то другого, наши специалисты, которые обследовали это место, не обнаружили", - сказал он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что располагает достаточными доказательства вины режима Башара Асада за химические атаки в Сирии.

 

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Теги: Сирия, Лавров, химическое оружие, Конфликт в Сирии, сергей лавров, авиаудары по Сирии, Россия в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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anONE    13.04.2018, 15:21
Оценка:  +5
anONE
Давайте по порядку. Путин своими действиями систематически провоцирует Запад, а потом вы заявляете о русофобии? Какова ваша истинная цель? Я подозреваю, что вы и есть русофобы. Путин ваш самый главный русофобский враг. Это факт без преувеличения.
МаксимУм    13.04.2018, 15:18
Оценка:  +7
МаксимУм
Весь мир русофобов... Может в консерватории надо что то поменять? (с).
Nikonori    13.04.2018, 15:24
Оценка:  +4
Nikonori
Так отож
PereZX    13.04.2018, 15:16
Оценка:  +8
PereZX
Видимо это все Украина сделала?
Peyot    13.04.2018, 15:12
Оценка:  +5
Peyot
Ой говорядщая лошадь!!!!!
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