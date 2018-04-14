Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В ООН отреагировали на удары США, Франции и Британии

Комментариев: 2
Есть обязательство, особенно когда речь идет о мире и безопасности, действовать в соответствии с Уставом ООН и международным правом в целом, напомнил генсек ООН.
Антониу Гутерреш прокомментировал удары по Сирии
Антониу Гутерреш прокомментировал удары по Сирии

Генсек ООН Антониу Гутерреш прокомментировал удары США, Британии и Франции по сирийской территории, призвав действовать в соответствии с Уставом ООН. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном в пятницу, 13 апреля.

"Я внимательно следил за сообщениями об авиаударах по Сирии, которые осуществили США, Франция и Великобритания. Есть обязательство, особенно когда речь идет о мире и безопасности, действовать в соответствии с Уставом ООН и международным правом в целом", - сказал Гутерреш.

Генсек не осудил действия США, Франции и Британии, добавив, что на плечах Совбеза ООН лежит ответственность за поддержание мира. 

Ранее Антониу Гутерреш заявил о начале холодной войны.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ООН, Сирия, химическое оружие, Конфликт в Сирии, авиаудары по Сирии, Россия в Сирии, новости Сирии
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Russian-Troll    14.04.2018, 10:14
Оценка:  0
Russian-Troll
Антониу, ты генсек «пустоты».
Василиса_мудрая    14.04.2018, 10:18
Оценка:  0
Василиса_мудрая
Трудная у него работа, и осудить нельзя, и похвалить нельзя, а сказать что-то надо. Вот и старается ни вашим, не нашим.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь