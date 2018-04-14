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Операция в Сирии: Мэй рассказала о целях

Спецтема: Удар по Сирии
Комментариев: 1
Истребители-бомбардировщики Tornado GR4s сбросили крылатые ракеты Storm Shadow на бывшую ракетную базу, где режим президента Сирии Башара Асада хранил прекурсоры для химического оружия, сообщила премьер-министр Великобритании.
Тереза Мэй рассказала о целях операции в Сирии
Тереза Мэй рассказала о целях операции в Сирии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что дала приказ британским войскам нанести точные удары по территории Сирии для уничтожения химического оружия. Об этом в субботу, 14 апреля, сообщает пресс-служба главы правительства Великобритании.

По ее словам, четыре истребителя-бомбардировщика Tornado GR4s сбросили крылатые ракеты Storm Shadow на бывшую ракетную базу, где, по оценке разведки, режим президента Сирии Башара Асада хранил прекурсоры для химического оружия.

Мэй подчеркнула, что такую линию поведения необходимо остановить, а не только защищать невинных людей в Сирии от применения ужасающих видов оружия.

"Наши действия пропорциональны, в частности, направлены на унижение способности режима использовать химическое оружие и сдерживать такие дальнейшие ужасающие действия; поэтому он сосредоточен на объектах, связанных с производством и использованием химического оружия", - добавила Мэй.

Ранее сообщалось, что Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп договорились продолжить совместную работу по выработке международного ответа на предполагаемое использование химического оружия в Сирии.

 

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Теги: Россия, Британия, Сирия, химическое оружие, Конфликт в Сирии, авиаудары по Сирии, Россия в Сирии, новости Сирии, Тереза Мэй
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
anONE    14.04.2018, 13:01
Оценка:  +3
anONE
Я думаю, после этих ударов, путин должен поддержать ЛГБТ сообщество и прекратить разыгрывать из себя альфа-самца. Мы достаточно насмотрелись на его обнаженный торс, на его подлые приемы с выкрутасами в стиле каратэ, теперь пришло время понять, на сколько людям бывает плохо, когда их не уважают.
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