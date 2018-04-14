Министр обороны Франции показала видео запуска ракет по Сирии

Флоранс Парли показала, как запускались ракеты по Сирии в ночь на 14 апреля.

Министр обороны Франции Флоранс Парли опубликовала в Twitter кадры запуска ракет по Сирии в ночь на 14 апреля. “Стрельба военно-морской крылатой ракеты с одного из наших фрегатов… в Средиземном море. Цель – место производства химического оружия сирийского режима“, – написала она.

Tir d’un missile de croisière naval depuis une de nos frégates multimissions cette nuit en Méditerranée. Objectif : un site de production d’armes chimiques du régime syrien. pic.twitter.com/A4hO0EtkvQ — Florence Parly (@florence_parly) April 14, 2018

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Глава Минобороны Франции добавила, что все французские самолеты, задействованные в миссии - Rafale, Mirage и AWACS - осуществили безопасную посадку после ее завершения.

Напомним, в ночь на 14 апреля, США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по Сирии.

Стоит также отметить, что генсек НАТО приветствовал удары по Сирии.

