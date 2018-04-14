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Министр обороны Франции показала видео запуска ракет по Сирии

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Флоранс Парли показала, как запускались ракеты по Сирии в ночь на 14 апреля.
Удар по Сирии
Удар по Сирии
Скриншот:: Florence Parly‏ / Twitter

Министр обороны Франции Флоранс Парли опубликовала в Twitter кадры запуска ракет по Сирии в ночь на 14 апреля. “Стрельба военно-морской крылатой ракеты с одного из наших фрегатов… в Средиземном море. Цель – место производства химического оружия сирийского режима“, – написала она.

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Глава Минобороны Франции добавила, что все французские самолеты, задействованные в миссии - Rafale, Mirage и AWACS - осуществили безопасную посадку после ее завершения.

Напомним, в ночь на 14 апреля, США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по Сирии

Стоит также отметить, что генсек НАТО приветствовал удары по Сирии.
 

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Теги: Сирия, авиаудар, Франция, ракеты, США
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