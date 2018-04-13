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Госдума России вслед за Telegram намерена блокировать VPN

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Госдума РФ проанализирует, потребуется ли принять дополнительные законы, чтобы полностью исключить Telegram из информационного пространства страны, сообщил зампред думского комитета.
Госдума России собирается законодательно запретить VPN
Госдума России собирается законодательно запретить VPN

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Госдума России в связи с блокировкой мессенджера Telegram проанализирует необходимость законодательно исключить использование VPN-сервисов. Об этом в субботу, 14 апреля, сообщают РИА Новости со ссылкой на зампреда думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Владимира Крупенникова.

По его словам, Роскомнадзор еще не сталкивался с блокировкой такого масштаба.

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Пока депутаты думают, потребуется ли принять дополнительные законы, чтобы полностью исключить Telegram из информационного пространства РФ.

Ранее Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России.

 

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Теги: Россия, Госдума РФ, запрет, блокирование, блокировка, Роскомнадзор, блокировка сайтов
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Источник: korrespondent.net

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