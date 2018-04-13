Госдума России вслед за Telegram намерена блокировать VPN

Госдума РФ проанализирует, потребуется ли принять дополнительные законы, чтобы полностью исключить Telegram из информационного пространства страны, сообщил зампред думского комитета.

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Госдума России в связи с блокировкой мессенджера Telegram проанализирует необходимость законодательно исключить использование VPN-сервисов. Об этом в субботу, 14 апреля, сообщают РИА Новости со ссылкой на зампреда думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Владимира Крупенникова.

По его словам, Роскомнадзор еще не сталкивался с блокировкой такого масштаба.

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Пока депутаты думают, потребуется ли принять дополнительные законы, чтобы полностью исключить Telegram из информационного пространства РФ.

Ранее Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России.