Совбез ООН не принял проект резолюции РФ по Сирии
Российский проект резолюции Совета Безопасности ООН, осуждающий ракетный удар по Сирии, не был принят, так как не набрал необходимое количество голосов. Об этом сообщает Интерфакс в субботу, 14 апреля.
"Результаты голосования следующие: три голоса "за", восемь голосов "против" при четырех воздержавшихся. Проект резолюции не принимается из-за того, что не было получено должное количество голосов", – заявил по итогам голосования по российскому проекту постпред Перу при ООН и председатель СБ ООН в апреле Густаво Меса-Куадро.
За российский документ проголосовали, помимо России, Боливия и Китай. Казахстан, Перу, Экваториальная Гвинея и Эфиопия решили воздержаться. Остальные восемь членов СБ, включая Францию, США и Великобританию, высказались "против".
Для принятия проекта резолюции необходимы девять голосов.
Ранее Россия распространила проект резолюции Совбеза ООН, осуждающий ракетный удар США и союзников по Сирии. Документ "осуждает агрессию против Сирии со стороны США и их союзников в нарушение международного права и устава ООН".
Авторы проекта требуют, чтобы "США и их союзники немедленно и безотлагательно прекратили агрессию против Сирии", а также призывают "отказаться от дальнейшего использования силы в нарушение международного права и Устава ООН".
Кроме того, согласно документу, требуется предоставить все необходимые условия для завершения расследования миссии по установлению фактов ОЗХО в Сирии.
Напомним, сегодняшнее экстренное заседание СБ ООН было созвано по требованию России в связи с ракетным ударом США и их союзников по территории Сирии.
В ночь на 14 апреля США и их союзники нанесли удары по целям в Сирии. Ракетные удары поразили три исследовательских центра в Дамаске и Хомсе, а также пять военных баз и складов оружия в пригороде столицы Сирии. Погибших среди мирного населения нет, утверждают в Сирии.
Президент США Дональд Трамп поблагодарил Францию и Великобританию за слаженные дейстия в Сирии. Он назвал миссию выполненной.
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