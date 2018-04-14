Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Совбез ООН не принял проект резолюции РФ по Сирии

Комментариев: 6
За российский документ проголосовали, помимо России, только Боливия и Китай. Казахстан, Перу, Экваториальная Гвинея и Эфиопия решили воздержаться.
Заседание Совбеза ООН
Заседание Совбеза ООН
Getty Images

Российский проект резолюции Совета Безопасности ООН, осуждающий ракетный удар по Сирии, не был принят, так как не набрал необходимое количество голосов. Об этом сообщает Интерфакс в субботу, 14 апреля.

"Результаты голосования следующие: три голоса "за", восемь голосов "против" при четырех воздержавшихся. Проект резолюции не принимается из-за того, что не было получено должное количество голосов", – заявил по итогам голосования по российскому проекту постпред Перу при ООН и председатель СБ ООН в апреле Густаво Меса-Куадро.

За российский документ проголосовали, помимо России, Боливия и Китай. Казахстан, Перу, Экваториальная Гвинея и Эфиопия решили воздержаться. Остальные восемь членов СБ, включая Францию, США и Великобританию, высказались "против".

Для принятия проекта резолюции необходимы девять голосов.

Ранее Россия распространила проект резолюции Совбеза ООН, осуждающий ракетный удар США и союзников по Сирии. Документ "осуждает агрессию против Сирии со стороны США и их союзников в нарушение международного права и устава ООН".

Авторы проекта требуют, чтобы "США и их союзники немедленно и безотлагательно прекратили агрессию против Сирии", а также призывают "отказаться от дальнейшего использования силы в нарушение международного права и Устава ООН".

Кроме того, согласно документу, требуется предоставить все необходимые условия для завершения расследования миссии по установлению фактов ОЗХО в Сирии.

Напомним, сегодняшнее экстренное заседание СБ ООН было созвано по требованию России в связи с ракетным ударом США и их союзников по территории Сирии.

В ночь на 14 апреля США и их союзники нанесли удары по целям в Сирии. Ракетные удары поразили три исследовательских центра в Дамаске и Хомсе, а также пять военных баз и складов оружия в пригороде столицы Сирии. Погибших среди мирного населения нет, утверждают в Сирии.

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Францию и Великобританию за слаженные дейстия в Сирии. Он назвал миссию выполненной.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, США, ООН, Сирия, химическое оружие, Конфликт в Сирии, совет безопасности оон, совбез, авиаудары по Сирии, Россия в Сирии, новости Сирии
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
Anri75    14.04.2018, 22:42
Оценка:  0
Anri75
Турция например планомерно и методично окупирует Сирию. Израиль периодически наносит удары по силам асада и хезболле с иранскими советниками, все это происходит уже давно. Россия даже туркам С-400 продает, наверное мало сбитого своего Су-24. Глупо уже созывать совбез...
rufus11    14.04.2018, 22:16
Оценка:  +6
rufus11
Природных пейзажей. Сами эксперты российские признали что на малых высотах и в горных районах сами эти системы нуждаются в защите. Да и дальность поражения как оказалось не такая уж и высокая. А говорили что все небо Сирии защитят! На понт взять не получилось у рашки. Так что думайте сами
rufus11    14.04.2018, 22:16
Оценка:  +5
rufus11
Минусавикии!! Желчью не подавитесь.... Правда глаза колит? Это ваши ведущие 60 минут могут только восхвалять силу своей армии. Так что если минусуте, значит в точку попал.
rufus11    14.04.2018, 22:15
Оценка:  +6
rufus11
Ну что можно сказать по этому поводу? Даже такие отсталые страны как Эфиопия, Перу и Гвинея воздержались от принятия резолюции. Россия по всем параметрам прокакалась, мягко говоря. Звиздеть как говорится, не мешки таскать. И С - 300 и С - 400 тоже оказались не эффективными в условиях Сирийских
Noblesse_obliger    14.04.2018, 22:15
Оценка:  +10
Noblesse_obliger
В очередной раз вежливо сказали: " идите..."
colavova    14.04.2018, 22:30
Оценка:  +2
colavova
и даже Казахстан...воздержался
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь