Президент Словении распустил парламент

В Словении назначили внеочередные выборы.

Внеочередные выборы в парламент Словении пройдут 3 июня 2018 года. Об этом сообщает словенский портал Delo .

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“Я сегодня распустил Национальное собрание. Будучи президентом республики, я надеюсь, что избирательная кампания состоится толерантно и без ненависти. Не буду вмешиваться в ее ход, но хочу, чтобы результат был настолько четким, насколько это возможно, и это позволило бы быстро сформировать новое правительство “, - сказал президент Словении Борут Пахор.

По его словам, явка на выборах будет зависеть от того, насколько толерантной будет кампания.

Причиной для досрочных выборов стала отставка премьер-министра страны Миро Церара.

Напомним, 15 марта 2018 года Церар подал в отставку.