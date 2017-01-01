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Асад рассказал об отдыхе своих детей в Крыму

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Асад рассказал, что его дети интересуются постройкой Крымского моста и следят, как идет строительство, также его дети стали интересоваться политикой.
Президент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад

Дети президент Сирии Башара Асада в прошлом году отдыхали в лагере Артек в аннексированном РФ Крыму. Об этом сообщил координатор группы по связям Госдумы РФ с парламентом Сирии Дмитрий Саблин, передает Интерфакс-Украина.

“Во время нашего общения президент Асад сказал, что его дети в прошлом году посетили Артек“, - заявил Саблин.

Кроме того, Асад рассказал, что его дети интересуются постройкой Крымского моста и следят, как идет строительство, также его дети стали интересоваться политикой.

Ранее сообщалось, что на встрече с российскими депутатами Асад выразил удовлетворение советским оружием, которое он использовал для “отражения российской агрессии“.

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Теги: Крым, отдых, Артек, Башар Аль-Асад, Асад, Башар Асад, отдых в Крыму, аннексия Крыма
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