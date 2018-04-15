Асад рассказал, как победил американцев "отсталым" оружием

"В американских фильмах показывают, что российское оружие "отсталое". А сегодня мы видим, кто действительно отстает", - сказал Башар Асад на встрече с российскими депутатами.

Башар Асад доволен советским оружием, которое использовалось для отражения ракетного удара США, Великобритании и Франции по Сирии. Об этом сообщил депутат Госдумы, замсекретаря генсовета Единой России Сергей Железняк по итогам встречи российских парламентариев с главой Сирии, передает агентство ТАСС.

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“Он высоко отозвался о российском оружии, показавшем превосходство над оружием агрессоров“, - заявил после встречи Железняк.

Асад сказал, что 14 апреля сирийцы увидели “американскую агрессию“, которую удалось отразить “советскими ракетами выпуска 70-х годов“.

“С 90-х годов в американских фильмах показывают, что российское оружие “отсталое“. А сегодня мы видим, кто действительно отстает“, - процитировал Асада российский депутат Дмитрий Саблин.

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Также на встрече с делегацией РФ в Дамаске Асад оценил восстановление сирийской экономики в $400 миллиардов. На это понадобится 10-15 лет.

Он подтвердил, что обеспечит преференции российским компаниям в нефтегазовой сфере (ради чего, собственно, как полагают эксперты, Россия и ведет сирийскую кампанию). По словам Саблина, президент Сирии выразил уверенность в том, что страна продолжит свое развитие, не обращая внимания на действия Запада.

Напомним, по данным сирийской стороны и Минобороны РФ большинство ракет, выпущенных самолетами и кораблями США, Великобритании и Франции, удалось сбить - если верить россиянам, 71 из 103. Пентагон эту информацию не подтверждает. Минобороны США назвало систему сирийского ПВО “неэффективной“.

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ТАСС пишет, что ракетный удар по Сирии отражали комплексы С-125 и С-200, Бук, Квадрат и Оса, произведенные в советское время.

Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил, что США, Франция и Британия отлично справились с нанесением ракетных ударов по Сирии. Президент Украины Петр Порошенко назвал ракетный удар по Сирии вынужденным, но оправданным шагом.