В Домодедово золотые слитки пробили дно самолета - СМИ

Пока собирали золото, всех пассажиров выгнали.

В воскресенье, 15 апреля, самолет авиакомпании S7 не смог улететь в Испанию из Домодедово из-за золотых слитков, которые пробили дно воздушного судна.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Mash (который, к слову, продолжает работать вопреки запрету Телеграма в РФ; он выпустил инструкцию для читателей, как обойти этот запрет с помощью запрещенных в РФ анонимайзеров).

“Потерявшееся“ золото уже собрали, пишет источник. Сообщается, что самолет должен был вылететь в испанский город Аликанте. Пассажиров запустили в салон, но внезапно пригнали трап обратно и попросили выйти на взлетку.

“Помимо багажа самолет перевозил золотые слитки. Во время погрузки они упали и в прямом смысле пробили дно грузового отсека. Самолет быстро заменили, и в Испанию пассажиры улетели уже на другом“, - пишет Mash.

Напомним, 12 марта в Якутии из-за аварии самолета Ан-12 на поле высыпались золотые слитки. После этого количество поисковых запросов на покупку авиабилетов в Якутск увеличилось в три раза.