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В Домодедово золотые слитки пробили дно самолета - СМИ

Комментариев: 6
Пока собирали золото, всех пассажиров выгнали.
Золотые слитки буквально пробили дно грузового отсека самолета
Золотые слитки буквально пробили дно грузового отсека самолета
depositphotos.com

В воскресенье, 15 апреля, самолет авиакомпании S7 не смог улететь в Испанию из Домодедово из-за золотых слитков, которые пробили дно воздушного судна.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Mash (который, к слову, продолжает работать вопреки запрету Телеграма в РФ; он выпустил инструкцию для читателей, как обойти этот запрет с помощью запрещенных в РФ анонимайзеров).

“Потерявшееся“ золото уже собрали, пишет источник. Сообщается, что самолет должен был вылететь в испанский город Аликанте. Пассажиров запустили в салон, но внезапно пригнали трап обратно и попросили выйти на взлетку.

“Помимо багажа самолет перевозил золотые слитки. Во время погрузки они упали и в прямом смысле пробили дно грузового отсека. Самолет быстро заменили, и в Испанию пассажиры улетели уже на другом“, - пишет Mash.

Напомним, 12 марта в Якутии из-за аварии самолета Ан-12 на поле высыпались золотые слитки. После этого количество поисковых запросов на покупку авиабилетов в Якутск увеличилось в три раза.

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Теги: самолеты, золото, Россия, авария, Домодедово
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Комментариев (6)
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wnt    15.04.2018, 19:11
Оценка:  +2
wnt
А чего в Испанию, а не в Сочи или Крым?
Из_бана    15.04.2018, 19:15
Оценка:  +2
Из_бана
От родной России на край земли.
colavova    15.04.2018, 19:31
Оценка:  +1
colavova
ох и дорога нынче недвижимость в Испании
П    15.04.2018, 18:46
Оценка:  +9
П
Кто то золотишко вывозит из россии, наверно, что то знает. Когда то такое уже было, но только не самолетами.
wnt    15.04.2018, 19:13
Оценка:  +2
wnt
путин путиным, а золотишко лучше перепрятать))
Из_бана    15.04.2018, 18:24
Оценка:  +7
Из_бана
Очередное дно пробито. Каламбур.
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