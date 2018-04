Химатака в Сирии: эксперты ОЗХО смогут опросить 22 свидетелей

Экспертам Организации по запрещению химического оружия позволят допросить 22 свидетелей химической атаки в Сирии. Об этом сообщается в официальном Twitter ООН от понедельника, 16 апреля.

Так, генеральный директор Организации по запрещению химического оружия сообщил, что отправленная в Сирию группа в составе девяти человек из-за проблем с безопасностью не может попасть в Думу. Власти предложили экспертам провести в Дамаске интервью с 22 свидетелями.

В ОЗХО надеются, что миссии по установлению фактов удастся отправиться в Думу как только позволят обстоятельства.

Также глава ОЗХО в письме гендиректора ВОЗ попросил предоставить информацию о пострадавших, полученную от партнеров ВОЗ в Сирии.

