Химатака в Сирии: эксперты ОЗХО смогут опросить 22 свидетелей

Эксперты Организации по запрещению химического оружия не могут попасть в Думу. Им предложили провести в Дамаске интервью с 22 свидетелями.

Экспертам Организации по запрещению химического оружия позволят допросить 22 свидетелей химической атаки в Сирии. Об этом сообщается в официальном Twitter ООН от понедельника, 16 апреля.

Так, генеральный директор Организации по запрещению химического оружия сообщил, что отправленная в Сирию группа в составе девяти человек из-за проблем с безопасностью не может попасть в Думу. Власти предложили экспертам провести в Дамаске интервью с 22 свидетелями.

В ОЗХО надеются, что миссии по установлению фактов удастся отправиться в Думу как только позволят обстоятельства.

Также глава ОЗХО в письме гендиректора ВОЗ попросил предоставить информацию о пострадавших, полученную от партнеров ВОЗ в Сирии.

Ранее постпредство Великобритании при ОЗХО заявило, что Россия и Сирия не предоставили экспертам Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) доступ в сирийский город Дума.

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