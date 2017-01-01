В Сирии отрицают ночную бомбардировку

Авиаудара по сирийским базам минувшей ночью не было. Об этом утверждают представители власти Сирии. Срабатывания систем ПВО там объяснили ошибкой.

Системы ПВО Сирии в ночь на 17 апреля были приведены в действие из-за ложной тревоги, а не внешней агрессии. Такое заявление сделали власти Сирии, сообщает Associated Press со ссылкой на национальное телевидение Сирии.

Сирийские СМИ ранее сообщали о двух ракетных обстрелах в ночь на 17 апреля. Как утверждалось, сирийские ПВО сбили девять ракет, запущенных по аэродрому Шайрат в провинции Хомс. Кроме того, сообщалось о трех сбитых ракетах вблизи авиабазы Думайр, расположенной в окрестностях Дамаска. О жертвах и разрушениях информации не поступало.

В Пентагоне отрицали проведение каких-либо операций в Сирии в указанное время.

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Напомним, в ночь на субботу, 14 апреля, США, Британия и Франция выпустили более ста ракет по объектам по производству химвеществ в Сирии. Сирийское национальное агентство сообщало, что ПВО Сирии отражает удары США и союзников.

Позже в США заявили, что сирийские и российские средства ПВО не сбили ни одной ракеты.