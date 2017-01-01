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В Сирии отрицают ночную бомбардировку

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Авиаудара по сирийским базам минувшей ночью не было. Об этом утверждают представители власти Сирии. Срабатывания систем ПВО там объяснили ошибкой.
Восточная Гута после авиаудара
Восточная Гута после авиаудара

Системы ПВО Сирии в ночь на 17 апреля были приведены в действие из-за ложной тревоги, а не внешней агрессии. Такое заявление сделали власти Сирии, сообщает Associated Press со ссылкой на национальное телевидение Сирии.

Сирийские СМИ ранее сообщали о двух ракетных обстрелах в ночь на 17 апреля. Как утверждалось, сирийские ПВО сбили девять ракет, запущенных по аэродрому Шайрат в провинции Хомс. Кроме того, сообщалось о трех сбитых ракетах вблизи авиабазы Думайр, расположенной в окрестностях Дамаска. О жертвах и разрушениях информации не поступало.

В Пентагоне отрицали проведение каких-либо операций в Сирии в указанное время.

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Напомним, в ночь на субботу, 14 апреля, США, Британия и Франция выпустили более ста ракет по объектам по производству химвеществ в Сирии. Сирийское национальное агентство сообщало, что ПВО Сирии отражает удары США и союзников.

Позже в США заявили, что сирийские и российские средства ПВО не сбили ни одной ракеты.

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Теги: Сирия, Конфликт в Сирии, ПВО, авиаудары по Сирии, Сирия
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