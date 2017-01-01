В Швеции построят отель с лыжным спуском на крыше
Архитектурное бюро из Дании Bjarke Ingels Group (BIG) спроектировало отель с лыжным склоном на крыше. Об этом сообщает издание Architectural Digest.
Отмечено, гостиница будет расположена в шведской долине Валле-де-Жу. Общая площадь пятиэтажного здания составит 7 тыс. кв. м.
Отличительной особенностью отеля станет зигзагообразный лыжный склон на крыше. Посетители гостиницы смогут выйти на спуск прямо из своего номера.
В отеле, помимо 50 гостиничных номеров, обустроят два ресторана, бар, зону спа и конференц-зал. Строительство отеля по проекту BIG планируется закончить в 2020 году
Cмотрите фотогалерею: В Швеции построят отель с лыжным спуском на крыше
Как известно, авторству BIG принадлежат многие известные проекты, такие как дом с кубиков LEGO, один из лучших небоскребов мира, штаб-квартиры Google в Лондоне и Калифорнии.
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