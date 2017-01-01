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В Швеции построят отель с лыжным спуском на крыше

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Гостиница будет расположена в шведской долине Валле-де-Жу, а ее отличительной особенностью станет зигзагообразный лыжный склон на крыше. Посетители отеля смогут выйти на спуск прямо из своего номера.
Проект отеля з лыжным спуском в Швеции
Проект отеля з лыжным спуском в Швеции

Архитектурное бюро из Дании Bjarke Ingels Group (BIG) спроектировало отель с лыжным склоном на крыше. Об этом сообщает издание Architectural Digest.

Отмечено, гостиница будет расположена в шведской долине Валле-де-Жу. Общая площадь пятиэтажного здания составит 7 тыс. кв. м.

Отличительной особенностью отеля станет зигзагообразный лыжный склон на крыше. Посетители гостиницы смогут выйти на спуск прямо из своего номера.

В отеле, помимо 50 гостиничных номеров, обустроят два ресторана, бар, зону спа и конференц-зал. Строительство отеля по проекту BIG планируется закончить в 2020 году

 

 

Как известно, авторству BIG принадлежат многие известные проекты, такие как дом с кубиков LEGO, один из лучших небоскребов мира, штаб-квартиры Google в Лондоне и Калифорнии.

Ранее сообщалось, что под Москвой (РФ) в домах замуровали окна, чтобы не было видно дачу чиновника.

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Теги: Швеция, фото, архитектура, Дания, гостиница, проект, отель, лыжи, Архитекторы, гостиницы, архитектор
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Источник: korrespondent.net

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