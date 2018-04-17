Российские военные заявили, что нашли склад веществ для химоружия в Думе

Склад обнаружили в подвале жилого дома. Там, по словам российских военных, изготавливали отравляющие вещества. В помещении нашли баллон с хлором, записи с химическими формулами и расчеты пропорций.

Российские военнослужащие обнаружили в сирийской Думе подпольную лабораторию Скриншот из видео

Российские военнослужащие обнаружили в сирийской Думе склад веществ, необходимых для производства химического оружия. Об этом во вторник, 17 апреля, сообщает телеканал Звезда.

Отмечается, что склад разместили в подвале жилого дома.

По словам специалиста войск РХБЗ Александра Родионова, лабораторию использовали террористические группировки.

Обнаруженные вещества, такие как тиодигликоль, диэтаноламин, необходимы для получения сернистого и азотистого иприта.

Кроме этого, на складе нашли баллон с хлором, "аналогичный использованному боевиками для постановки растиражированного фейкового сюжета".

На месте также обнаружили записи с химическими формулами и расчеты пропорций.

Ранее сообщалось, что специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибыли в сирийский город Дума, в котором недавно произошла химатака.

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