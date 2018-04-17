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Российские военные заявили, что нашли склад веществ для химоружия в Думе

Комментариев: 6
Склад обнаружили в подвале жилого дома. Там, по словам российских военных, изготавливали отравляющие вещества. В помещении нашли баллон с хлором, записи с химическими формулами и расчеты пропорций.
Российские военнослужащие обнаружили в сирийской Думе подпольную лабораторию
Российские военнослужащие обнаружили в сирийской Думе подпольную лабораторию
Скриншот из видео

Российские военнослужащие обнаружили в сирийской Думе склад веществ, необходимых для производства химического оружия. Об этом во вторник, 17 апреля, сообщает телеканал Звезда.

Отмечается, что склад разместили в подвале жилого дома.

По словам специалиста войск РХБЗ Александра Родионова, лабораторию использовали террористические группировки.

Обнаруженные вещества, такие как тиодигликоль, диэтаноламин, необходимы для получения сернистого и азотистого иприта.

Кроме этого, на складе нашли баллон с хлором, "аналогичный использованному боевиками для постановки растиражированного фейкового сюжета".

На месте также обнаружили записи с химическими формулами и расчеты пропорций.

Ранее сообщалось, что специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибыли в сирийский город Дума, в котором недавно произошла химатака.

 

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Теги: Сирия, военные, химическое оружие, Конфликт в Сирии, Дума, Россия в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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GNG_9    17.04.2018, 19:22
Оценка:  +1
GNG_9
Сами принесли и сами нашли)))
para-trooper    17.04.2018, 19:13
Оценка:  +4
para-trooper
Так военные найдут все, что руководство прикажет )
BOM-BOM    17.04.2018, 19:13
Оценка:  +4
BOM-BOM
Я не удивлюсь, если пукинские вояки и ампулку с "Новичком" там найдут
BOM-BOM    17.04.2018, 19:05
Оценка:  +6
BOM-BOM
А ещё там нашли британский флаг
petrovka21    17.04.2018, 19:08
Оценка:  +5
petrovka21
Это как съемки фейковых видео от имени Игил с украинским флагом, которые российские боевики снимали на территории "Изоляции" в Донецке?
мольфар    17.04.2018, 19:09
Оценка:  +5
мольфар
И визитку Яроша
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