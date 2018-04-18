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Россию не отключат от SWIFT - российские СМИ

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Гендиректор SWIFT заявил, что общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи является нейтральным.
Готфрид Лайбрандт якобы сообщил об этом в Москве
Готфрид Лайбрандт якобы сообщил об этом в Москве
weforum.org

Гендиректор SWIFT Готфрид Лайбрандт якобы заявил, что Россию не будут отключать от системы передачи финансовых сообщений из-за санкций.

Об этом сообщает издание Ведомости со ссылкой на двух человек, которые слышали выступление Лайбрандта в Москве.

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Источники утверждают, что заявление было сделано во время собрания Российской национальной ассоциации Россвифт и бизнес-форума SWIFT.

Лайбрандт якобы акцентировал, что SWIFT являет собой нейтральную  организацию.

Напомним, 17 апреля российские чиновники сообщили, что Кремль готовится к самому худшему развитию ситуации, в связи с санкциями США, и подготавливается к возможной блокировке крупнейших российских банков.

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Теги: Россия, РФ, SWIFT, СМИ, санкции
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