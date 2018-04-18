Россию не отключат от SWIFT - российские СМИ
Гендиректор SWIFT заявил, что общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи является нейтральным.
Гендиректор SWIFT Готфрид Лайбрандт якобы заявил, что Россию не будут отключать от системы передачи финансовых сообщений из-за санкций.
Об этом сообщает издание Ведомости со ссылкой на двух человек, которые слышали выступление Лайбрандта в Москве.
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Источники утверждают, что заявление было сделано во время собрания Российской национальной ассоциации Россвифт и бизнес-форума SWIFT.
Лайбрандт якобы акцентировал, что SWIFT являет собой нейтральную организацию.
Напомним, 17 апреля российские чиновники сообщили, что Кремль готовится к самому худшему развитию ситуации, в связи с санкциями США, и подготавливается к возможной блокировке крупнейших российских банков.