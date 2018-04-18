Россию не отключат от SWIFT - российские СМИ

Гендиректор SWIFT заявил, что общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи является нейтральным.

Готфрид Лайбрандт якобы сообщил об этом в Москве weforum.org

Гендиректор SWIFT Готфрид Лайбрандт якобы заявил, что Россию не будут отключать от системы передачи финансовых сообщений из-за санкций.

Об этом сообщает издание Ведомости со ссылкой на двух человек, которые слышали выступление Лайбрандта в Москве.

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Источники утверждают, что заявление было сделано во время собрания Российской национальной ассоциации Россвифт и бизнес-форума SWIFT.

Лайбрандт якобы акцентировал, что SWIFT являет собой нейтральную организацию.

Напомним, 17 апреля российские чиновники сообщили, что Кремль готовится к самому худшему развитию ситуации, в связи с санкциями США, и подготавливается к возможной блокировке крупнейших российских банков.