Путин участвовал в создании Новичка - Британия в ООН
Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что президент РФ Владимир Путин принимал участие в создании отравляющего химического вещества Новичок.
Об этом она сообщила на заседании Совета безопасности ООН, говоря о последних данных в расследовании отравления Скрипалей, передает 112 Украина.
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По словам Пирс, хоть и в организации по запрещению химического оружия не смогли определить страну-создателя Новичка, нет другого объяснения, кроме ответственности России за отравления.
“Только Россия имеет технические ресурсы и мотив для создания Новичка. Она и раньше это делала, имеет возможность и сейчас. Даже президент Путин принимал участие в создании этого вещества“, - сказала она.
Постпред опровергла обвинения главы МИД России Лаврова, что Скрипалей якобы отравили химвеществом BZ времен вьетнамской войны.
Напомим, 18 апреля глава ОЗХО Ахмет Узюмджю заявил, что в пробах, взятых экспертами организации в Солсбери, не найдено следов химического вещества BZ. В тоже время, посольство РФ в Великобритании заявило, что Британия уничтожила доказательства в Солсбери.