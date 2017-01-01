Путин участвовал в создании Новичка - Британия в ООН

Постпред Великобритании при ООН заявила, что только РФ имеет технические ресурсы и мотив для создания Новичка.

Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что президент РФ Владимир Путин принимал участие в создании отравляющего химического вещества Новичок.

Об этом она сообщила на заседании Совета безопасности ООН, говоря о последних данных в расследовании отравления Скрипалей, передает 112 Украина.

Читай также: Отравление Скрипаля: в Британии раскрыли новые обстоятельства

По словам Пирс, хоть и в организации по запрещению химического оружия не смогли определить страну-создателя Новичка, нет другого объяснения, кроме ответственности России за отравления.

“Только Россия имеет технические ресурсы и мотив для создания Новичка. Она и раньше это делала, имеет возможность и сейчас. Даже президент Путин принимал участие в создании этого вещества“, - сказала она.

Постпред опровергла обвинения главы МИД России Лаврова, что Скрипалей якобы отравили химвеществом BZ времен вьетнамской войны.

Напомим, 18 апреля глава ОЗХО Ахмет Узюмджю заявил, что в пробах, взятых экспертами организации в Солсбери, не найдено следов химического вещества BZ. В тоже время, посольство РФ в Великобритании заявило, что Британия уничтожила доказательства в Солсбери.