Дело Скрипаля: в ОЗХО опровергли версию Лаврова

В пробах из Солсбери не было найдено вещества BZ, которым по словам главы МИД РФ был отравлен Сергей Скрипаль.

Глава ОЗХО Ахмет Узюмджю заявил, что в пробах, взятых экспертами организации в Солсбери, не найдено следов химического вещества BZ, о котором ранее говорил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает Интерфакс.

В ОЗХО также отметили, что яд, которым отравили Сергея Скрипаля и его дочь не имеет ничего общего с веществом BZ.

“Вещество BZ, которое упоминается в публичных заявлениях, содержалось только в пробе, подготовленной лабораторией ОЗХО в соответствии со всеми требованиями процедуры. Однако у них не было ничего общего с образцами, собранными командой ОЗХО в Солсбери“, - говорится в его заявлении.

Читай также: Россия не зачищала улики на месте предполагаемой химатаки - Лавров

Напомним, 14 апреля глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что швейцарские специалисты центра в городе Шпиц определили вещество, примененное в Солсбери, как газ BZ, который не разрабатывался в России, а также вещество А234, которое привело бы к смерти Сергея и Юлии Скрипаль.

“По итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоры, относящиеся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия. BZ является нервно-паралитическим отравляющим веществом, временно выводящим человека из строя, психо-токсический эффект достигается через 30-60 минут и длится до четырех суток“, - сказал Лавров.

В свою очередь лаборатория Шпица заявила, что только ОЗХО может прокомментировать заявления РФ, и призвала не сомневаться в выводах британских коллег.

Напомним, привлеченные к расследованию происшествия в Солсбери эксперты ОЗХО сообщили о правильности выводов Великобритании по отравляющему веществу, которое было применено при нападении на Скрипалей.

Великобритания пришла к выводу, что Россия причастна к отравлению Скрипалей и использовала для этих целей нервно-паралитическое вещество Новичок. РФ категорически отрицает свою причастность к инциденту.