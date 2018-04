В США застрелили двух полицейских в ресторане

Неизвестный застрелил двух полицейских в американском городе Трентон в штате Флорида в четверг, 19 апреля, говорится в сообщении шерифа округа Гилкрист.

Отмечается, что днем два заместителя шерифа округа Гилкрист были убиты в ресторане Эйс Чайна в центре Трентона.

Подозреваемый подошел к окну заведения и начал стрелять. Прибывшие на место происшествия полицейские позже обнаружили стрелка мёртвым на улице у ресторана.

Мотив преступника пока не ясен, идет расследование.

Американский лидер выразил соболезнования членам семей, друзьям и коллегам правоохранителей, которые погибли при исполнении своих служебных обязанностей.

My thoughts, prayers and condolences are with the families, friends and colleagues of the two @GCSOFlorida deputies (HEROES) who lost their lives in the line of duty today.