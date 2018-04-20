Между лидерами КНДР и Южной Кореи установили прямую связь

В офисе президента Южной Кореи Мун Чжэ Ына рассчитывают, что прямая связь между лидерами может способствовать дальнейшему ослаблению напряжения на Корейском полуострове.

Северная и Южная Кореи установили телефонную линию между их лидерами, что позволит провести прямой диалог между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ыном и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает агентство Yonhup.

В частности, указано, что прямая телефонная линия была установлена между президентским офисом в Сеуле и офисом комиссии по делам КНДР, которую возглавляет Ким Чен Ын.

Как заявили представители офиса президента Южной Кореи, прямая связь между лидерами может способствовать дальнейшему ослаблению напряжения на Корейском полуострове. Они также добавили, что многие прошлые конфликты между двумя Кореями были частично вызваны непониманием или отсутствием связи.

Как известно, Северная и Южная Кореи технически остаются в состоянии войны, поскольку война 1950-1953 годов закончилась заключением перемирия, а не мирного договора.

Ранее сообщалось, что председатель Китая Си Цзиньпин вскоре намерен посетить столицу КНДР Пхеньян.

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