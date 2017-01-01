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КНДР объявила о новой экономической стратегии

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Лидер КНДР заявил, что "новый стратегический курс, концентрирующий все силы на экономическом строительстве, представляет собой самую научную и революционную линию" партии.
Лидер КНДР Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын

Параллельно с отказом от ядерных испытаний, в качестве основного стратегического курса в КНДР провозглашено развитие экономики, сообщили северокорейские СМИ.
В публикуемом постановлении прошедшего накануне пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) говорится: "Все силы будут направлены на борьбу за строительство мощной социалистической экономики, решительное повышение жизненного уровня народа".
 
Для этого, указывается в постановлении, необходимы мир на Корейском полуострове, благоприятная внешняя атмосфера и развитие дружественных связей с соседними и другими государствами мира.
 
Лидер КНДР Ким Чен Ын в выступлении на пленуме подчеркнул, что такая политика будет "основана на самой научной и революционной линии партии новым стратегическим курсом".
 
"В условиях, когда завершено оснащение наших вооруженных сил ядерным оружием, отпала необходимость в дальнейшем проведении ядерных испытаний и испытаний баллистических ракет", – сказал он.

Трамп рассказал о встрече с Ким Чен Ыном
 
Напомним, ранее Ким Чен Ын объявил о приостановке с 21 апреля испытаний ядерного орудия и межконтинентальных баллистических ракет. 

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Теги: Северная Корея, экономика, КНДР, Ким Чен Ын
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Источник: Интерфакс

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