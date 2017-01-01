Десятки тысяч граждан страны вышли на демонстрации в Будапеште, протестуя против контроля над СМИ, который, по их мнению, привел партию премьер-министра к победе.

Десятки тысяч венгров в субботу, 21 апреля вышли на улицы Будапешта, протестуя против государственного контроля над СМИ, что, по их словам, помогло премьер-министру Виктору Орбану победить на выборах в начале этого месяца, сообщает Reuters.

"Наша цель - лишить партию Орбана Фидес контроля над общественными СМИ. Но это и задача для оппозиционных партий, поскольку они также ответственны за нынешнюю ситуацию", - отметили организаторы акции.

Демонстранты призвали к дальнейшим протестам в других городах страны. Противники премьер-министра обвиняют его в ксенофобии, расизме, в давлении на гражданское общество, манипуляциях с избирательной системой и установлении контроля над судебной властью страны и венгерскими СМИ.

Митинг в Будапеште стал вторым массовым протестом против Орбана с момента выборов 8 апреля, когда правящая националистическая партия Фидес выиграла две трети мест в парламенте.

Ранее, 14 апреля, на акцию протеста в столице Венгрии вышли около 100 тысяч человек.

Cмотрите фотогалерею: Венгры массово протестовали против политики Орбана

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