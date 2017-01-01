The Mirror: Скрипаля отравил бывший агент ФСБ Гордон

В полиции считают, что 54-летний мужчина с позывным Гордон предположительно использовал имя Михаил Савицкис.

Контртеррористическая полиция Великобритании подозревает, что к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии может быть причастен бывший агент ФСБ России с позывным Гордон, сообщает газета The Mirror.



В полиции считают, что 54-летний мужчина предположительно использовал имя Михаил Савицкис, а также два других псевдонима. Полицейские отметили, что бывший агент ФСБ уже мог вернуться из Великобритании в Россию. Отмечается, что за атакой на Скрипалей стоит группа из шести человек.



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Правоохранители узнали о Гордоне после допроса агента-перебежчика ФСБ Бориса Карпичкова. Мужчина сбежал из России в 1998 году, в 2010 году он получил гражданство Британии.



По его словам, Гордон занимал пост капитана в КГБ, а затем стал майором ФСБ, он также был подчиненным Карпичкова в начале 1990-х годов.

“Он был очень умным, образованным, амбициозным и безжалостным человеком“, - заявил перебежчик.

Карпичков подчеркнул, что предполагаемый киллер Скрипалей занимался боевыми искусствами и закончил юридический факультет Латвийского университета.



По словам перебежчика, Гордон возглавлял шпионскую сеть, которая специализировалась на “мокрых делах“. Он добавил, что на счету агента как минимум одно убийство - в 1990-е он застрелил главаря латвийской преступной группы.

Напомним, 19 апреля постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что президент РФ Владимир Путин принимал участие в создании отравляющего химического вещества Новичок.