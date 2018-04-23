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К митингующим в Ереване присоединились военные

Комментариев: 11
По улицам армянской столицы идут группы мужчин в военной униформе, оружия у них в руках не видно. В Минобороны страны подтвердили присоединение части военных к участникам антиправительственных протестов.
Военные на антиправительственных протестах в Ереване
Военные на антиправительственных протестах в Ереване
Vahram Baghdasaryan / Photolure / Reuters

К участникам антиправительственных протестов в Ереване (Армения) присоединилась часть военнослужащих. На улицы армянской столицы в понедельник, 23 апреля, вышли мужчины в военной форме, сообщает Reuters.

В Минобороны Армении подтвердили, что часть военнослужащих присоединилась к участникам антиправительственных протестов в Ереване. На сторону демонстрантов стали сотни мужчин в военной форме.

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По данным министерства обороны Армении, в акции принимают участие военнослужащие миротворческой бригады, которые покинули расположение своей части без разрешения. Ведомство “решительно осуждает военнослужащих миротворческой бригады“, присоединившихся к протестам.

В Минобороны также напомнили, что солдаты ограничены в правах на свободу собрания в связи со своим статусом. Их участие в беспорядках может быть наказано по закону.

Участие военных в протестах подтверждается и видео, которые очевидцы выкладывают в социальных сетях. Судя по роликам, по улицам армянской столицы идут группы мужчин в военной униформе. При этом оружия в руках не видно.

К митингующим в Ереване присоединились военные
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Ранее сообщалось, что в отделение полиции в рамках действий правоохранителей о прекращении массовых акций протеста в Ереване доставлены 280 человек.

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Теги: митинг, протесты, Армения, революция, демонстрации, военные, Ереван
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Комментариев (11)
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z-u-b    23.04.2018, 15:01
Оценка:  +5
z-u-b
а пуйло об этом знает?
Hutinpuy    23.04.2018, 15:13
Оценка:  +2
Hutinpuy
Ему боятся доложить. Еще давно какой-то беглый мокшанец рассказывал: сведения, которые могут расстроить Солнцеликого, ему не решаются докладывать.
Hutinpuy    23.04.2018, 14:54
Оценка:  +7
Hutinpuy
Ольгино хранит гордое молчание
i-slaviansk    23.04.2018, 14:45
Оценка:  +15
i-slaviansk
Питун, введы файска!!!
БEN    23.04.2018, 14:40
Оценка:  +13
БEN
ну правельно, не продажные шкуры, а все едины!
YoZhe    23.04.2018, 14:36
Оценка:  +14
YoZhe
Если вся армия выйдет на улицу с народом, то у власти не останется шансов вообще.
Woodbrother    23.04.2018, 15:14
Оценка:  0
Woodbrother
На бывшей армении все решает россия. Не зря ведь армения признала оккупированный Крым российским.
chytan    23.04.2018, 14:36
Оценка:  +10
chytan
Да-аа ,- это уже интересно !
Woodbrother    23.04.2018, 14:32
Оценка:  +6
Woodbrother
Куда только смотрит росгвардия ?
Peyot    23.04.2018, 14:20
Оценка:  +21
Peyot
Вот такого майдана лилипутин вобще очкует. Если сейчас Армяне выирают майдан у ставлеников кремля. Там весь Кавказ прийдет за своим куском демократии))))))
abs-engineering    23.04.2018, 14:05
Оценка:  +18
abs-engineering
Пуцын, ввади вайска!
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