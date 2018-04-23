По улицам армянской столицы идут группы мужчин в военной униформе, оружия у них в руках не видно. В Минобороны страны подтвердили присоединение части военных к участникам антиправительственных протестов.

К участникам антиправительственных протестов в Ереване (Армения) присоединилась часть военнослужащих. На улицы армянской столицы в понедельник, 23 апреля, вышли мужчины в военной форме, сообщает Reuters.

В Минобороны Армении подтвердили, что часть военнослужащих присоединилась к участникам антиправительственных протестов в Ереване. На сторону демонстрантов стали сотни мужчин в военной форме.

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По данным министерства обороны Армении, в акции принимают участие военнослужащие миротворческой бригады, которые покинули расположение своей части без разрешения. Ведомство “решительно осуждает военнослужащих миротворческой бригады“, присоединившихся к протестам.

В Минобороны также напомнили, что солдаты ограничены в правах на свободу собрания в связи со своим статусом. Их участие в беспорядках может быть наказано по закону.

Участие военных в протестах подтверждается и видео, которые очевидцы выкладывают в социальных сетях. Судя по роликам, по улицам армянской столицы идут группы мужчин в военной униформе. При этом оружия в руках не видно.

К митингующим в Ереване присоединились военные 0:00 / 00:23

Ранее сообщалось, что в отделение полиции в рамках действий правоохранителей о прекращении массовых акций протеста в Ереване доставлены 280 человек.