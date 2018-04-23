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Президент Армении принял отставку правительства

Комментариев: 1
Решение об отставке премьер-министра повлекло за собой отставку всего правительства. Глава государства подписал указ.
Президент Армении Армен Саркисян
Президент Армении Армен Саркисян
Пресс-служба Национального собрания Армении

Президент Армении Армен Саркисян в понедельник, 23 апреля, подписал указ об отставке правительства страны. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Принимая за основу статью 130 Конституции Армении, принять отставку правительства", - говорится в тексте указа.

Напомним, ранее Серж Саргсян подал в отставку с поста премьер-министра Армении на фоне непрекращающихся массовых протестов с требованием его ухода с поста премьер-министра.

Напомним, в Ереване с 13 апреля продолжались акции протеста сторонников оппозиции, которые выступают против назначения Саргсяна на пост премьер-министра Армении.

 

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Теги: протесты, Армения, отставка, правительство
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Комментариев (1)
РухНС    23.04.2018, 20:36
Оценка:  +1
РухНС
молодцы армяне, не то что наши холопы,
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