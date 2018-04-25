В США впервые провели пересадку пениса и мошонки

Пациент признался, что до операции чувствовал себя неполноценным.

В США в больнице Джонса Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд впервые успешно пересадили член вместе с мошонкой (без тестикул) и часть брюшной стенки. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание The New York Times.

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Органы были взяты от мертвого донора. В 14-часовой операции участвовали два хирурга-уролога и бригада из девяти пластических хирургов. Пациентом был солдат, который потерял обе ноги и половые органы в Афганистане, подорвавшись на самодельной бомбе.

“Из-за этого ранения я не могу найти себе пару. Я долгое время ощущал себя конченым человеком, навеки одиноким. Долгое время я даже не мог воспринимать себя как мужчину“, - рассказал пациент, который пожелал остаться анонимным.

Детали операции не разглашались, хотя ее провели уже почти месяц назад. О ней рассказали журналистам лишь когда стало известно, что ткани приживаются успешно. Прогнозы врачей оптимистичны. Хирурги говорят, что при благоприятном течении событий ветеран вскоре сможет снова мочиться стоя, а со временем восстановится и его сексуальная функция. Но иметь своих детей реципиент уже не сможет.

Ранее в мире дважды пересаживали мужские половые органы, однако без мошонки и других тканей.

Напомним, 24 апреля сообщалось, что в Аргентине девушка отрезала парню пенис садовыми ножницами за то, что он поделился с друзьями их откровенным видео.