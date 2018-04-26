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США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

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Дальность полета МБР достигает 13 тысяч километров.
Запуск прошел удачно
Запуск прошел удачно
afgsc.af.mil

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В Соединенных штатах Америки на базе ВВС Ванденберг в Калифорнии удачно прошел запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III.

Об этом сообщает AirForceTimes, передает LB.ua.

На кадрах видеозаписи запуска показано, как открывается крышка пусковой шахты и вырывающееся из нее пламя, а затем показана удаляющаяся в ночное небо баллистическая ракета. Ракета, не оснащенная боевым зарядом, успешно достигла намеченной цели.

МБР Minuteman III эксплуатируется в ВВС США с 1970 года. Дальность ее полета достигает 13 тыс. км. Эти ракеты регулярно модернизируются.

США провели испытания межконтинентальной баллистической ...
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Стоит отметить, что в начале февраля Пентагон принял новую ядерную доктрину США. Согласно документу, рекомендуется направить усилия как на модернизацию существующей ядерной триады (МБР, подводные лодки и стратегическая авиация), так и на разработку сверхмалых тактических зарядов.

Как сообщалось 2 апреля, РФ испытала новую противоракетную систему.

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Теги: США, испытания, межконтинентальная баллистическая ракета
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