Переключиться на мобильную версию

Лидеры КНДР и Южной Кореи встретились

Комментариев: 0
Начались официальные переговоры на саммите двух Корей. Глава КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретились в пограничном пункте Пханмунджом.
Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин
Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин
twitter.com/TheBlueHouseKR

Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились на демаркационной линии между двумя странами в пункте переговоров Пханмунджом, передает РИА Новости.
 
Политики поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатиями. Затем КНДР и Южной Кореи сфотографировались и отправились в здание, где начался межкорейский саммит.
 
Ким Чен Ын заявил, что делегация КНДР прибыла на переговоры с "ощущением начала новой истории на пути к миру и процветанию". В свою очередь Мун Чжэ Ин призвал северокорейского лидера к достижению договоренностей.

Cмотрите фотогалерею: Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин

 
В течение дня главы двух корейских государств обсудят вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения. По итогам переговоров ожидается подписание совместного документа.



Опубликованы фото со встречи Помпео и Ким Чен Ына
 
Ранее Ким Чен Ын пересек границу с Южной Кореей, став первым главой КНДР, который оказался на южной стороне от линии, разделяющей Корейский полуостров уже 65 лет.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Северная Корея, Южная Корея, КНДР, Ким Чен Ын
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь