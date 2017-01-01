Лидеры КНДР и Южной Кореи встретились

Начались официальные переговоры на саммите двух Корей. Глава КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретились в пограничном пункте Пханмунджом.

Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин twitter.com/TheBlueHouseKR



Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились на демаркационной линии между двумя странами в пункте переговоров Пханмунджом, передает Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились на демаркационной линии между двумя странами в пункте переговоров Пханмунджом, передает РИА Новости

Политики поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатиями. Затем КНДР и Южной Кореи сфотографировались и отправились в здание, где начался межкорейский саммит.





Cмотрите фотогалерею: Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин Ким Чен Ын заявил, что делегация КНДР прибыла на переговоры с "ощущением начала новой истории на пути к миру и процветанию". В свою очередь Мун Чжэ Ин призвал северокорейского лидера к достижению договоренностей.





Le sommet entre les deux Cor'ees a commenc'e par un long monologue de Kim Jong-un. Il a rappel'e que les attentes 'etaient tr`es grandes avant cette rencontre et qu’il esp'erait ne pas les d'ecevoir. Sa soeur, `a sa gauche, prend des notes. #KoreaSummit pic.twitter.com/mETfK5jkUh — Yann Rousseau (@yannsan) 27 апреля 2018 г.



Опубликованы фото со встречи Помпео и Ким Чен Ына

В течение дня главы двух корейских государств обсудят вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения. По итогам переговоров ожидается подписание совместного документа.

Ранее Ким Чен Ын пересек границу с Южной Кореей, став первым главой КНДР, который оказался на южной стороне от линии, разделяющей Корейский полуостров уже 65 лет.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet