Трамп назвал исторической встречу лидеров КНДР и Южной Кореи

Президент США Дональд Трамп назвал исторической встречу лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Об этом в пятницу, 27 апреля, он написал на своей странице в соцсети Twitter.

Трамп позитивно оценил проведение саммита. Он добавил, что только время покажет, была ли встреча удачной.

“После безумного года пусков ракет и ядерных испытаний сейчас проходит историческая встреча между КНДР и Южной Кореей. Хорошие вещи случаются, но время покажет, что будет дальше!“ - написал Трамп.

After a furious year of missile launches and Nuclear testing, a historic meeting between North and South Korea is now taking place. Good things are happening, but only time will tell!

KOREAN WAR TO END! The United States, and all of its GREAT people, should be very proud of what is now taking place in Korea!