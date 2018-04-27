В России сносят корпуса института, где разработали Новичок
Находящийся в российском городе Шиханы филиал Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии, в котором могли произвести яд Новичок, сносит свои корпуса.
Об этом сообщил глава ЗАТО Шиханы Андрей Татаринов, пишут РИА Новости в пятницу, 27 апреля.
По его словам, весь строительный мусор проходит через высокотемпературные печи.
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“ГосНИИОХТ - это институт, который сейчас, после завершения программы уничтожения химоружия, уничтожает сам себя. Сейчас там идет снос корпусов, весь строительный мусор проходит через высокотемпературные печи“, - сообщил Татаринов.
Он отметил, что меры проводится для очистки территории института, где велась работа с ядовитыми веществами, для последующего развития там какого-то нового производства.
В настоящее время в институте работает 200 жителей Шихан. Сам институт состоит всего из нескольких корпусов.
Ранее сообщалось, что 24 апреля одного из разработчиков нервно-паралитического отравляющего вещества Новичок Владимира Углева сбила машина.
4 марта бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в британском Солсбери. Недавно они вышли из комы и начали поправляться. Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом Новичок.