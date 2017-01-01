Переключиться на мобильную версию

В Австралии студентов эвакуировали из-за гнилого фрукта

Комментариев: 0
Дуриан - фрукт с довольно специфическим запахом. Его плоды часто запрещено проносить в гостиницы, на борт самолета или в общественный транспорт.
Фрукт дуриан
Фрукт дуриан

Жителей общежития университета Мельбурна, Австралия, эвакуировали из-за подозрительного запаха, источником которого оказался гнилой дуриан, сообщается в прес-центре спасательной службы штата Виктория.

В службу поступило уведомление о подозрительном запахе в библиотеке общежития. Примерно 500 студентов и преподавателей были эвакуированы из здания из-за подозрения в распространении газа или химических веществ.

После обследования помещения было обнаружено, что источником запаха был гниющий дуриан, находящийся в шкафу на кухне. Запах распространился по зданию через систему кондиционирования.

Дуриан является фруктом с довольно специфическим запахом. Его плоды часто запрещено проносить в гостиницы, на борт самолета или в общественный транспорт. Экспортируют фрукт чаще всего в сушеном или консервированном виде. 

Напомним, что в западной Австралии в возрасте 43 лет умерла самка паука из семейства ктенизидов, популяцию которых длительное время изучали австралийские ученые.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Австралия, фрукты, пауки, паук
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь