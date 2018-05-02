Истребитель РФ "непрофессионально" сблизился с самолетом США над Балтикой

Российский Су-27 пролетел примерно в 20 футов (6,1 м) от американского P-8. Сближение самолетов продолжалось около девяти минут.

Российский истребитель Су-27 "непрофессионально" сблизился с самолетом-наблюдателем Военно-морских сил США P-8 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Об этом со ссылкой на два источника в американской военной сфере сообщает в среду, 2 мая, телеканал CNN.

Отмечено, что инцидент произошел во вторник, 1 мая. Су-27, как указал один из источников канала, пролетел примерно в 20 футов (6,1 м) от P-8. Сближение самолетов, по данным его собеседников, продолжалось около девяти минут. Перехват они описали как "безопасный, но непрофессиональный".

При этом представитель ВМС США в беседе с телеканалом сообщил, что официально подобные случаи флот таким образом не классифицирует. Сближение самолетов, как отметили в пресс-службе ведомства, как правило, описываются только как безопасные и опасные.

Представитель ВМС США в Европе Зак Харрелл комментировать конкретно этот инцидент, по данным телеканала, отказался, сославшись на то, что "ВМС США и американские самолеты регулярно взаимодействуют с военными частями из других стран". Информацию об опасном сближении он пообещал предоставить позже.

Напомним, в последний раз опасный перехват американского самолета-разведчика EP-3 российским Су-27 произошел в январе над Черным морем. Тогда российский истребитель приблизился к американскому самолету на расстояние, равное примерно пяти футов (1,5 м). ВМС США после этого заявил, что перехват был опасным и непрофессиональным.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet