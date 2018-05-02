Причиной ДТП стала пылевая буря, из-за которой видимость на дороге стала практически нулевой.

Пылевая буря в Небраске привела к масштабному ДТП

В США столкнулись 29 автомобилей: есть погибший

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В США столкнулись 29 автомобилей: есть погибший

В понедельник, 30 апреля, в штате Небраска, США, случилась пылевая буря. Видимость на дороге была практически нулевой. Об этом сообщает издание Journalstar.

В результате непогоды на трассе столкнулись 29 автомобилей, в числе которых – легковые автомобили и грузовики.

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Масштабное столкновение унесло жизнь одного человека, еще 15 госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

В полиции говорят, что видимость на дороге близ города Йорк была почти нулевой. Пыль на трассу нанес ветер, скорость которого достигала 90 километров в час. Часть трассы перекрыли на три часа, однако сейчас движение снова разрешили.

Напомним, 29 апреля в Мексике более 50 авто попали в ДТП. Предварительная причина аварии - плохая видимость на дороге из-за тумана. Трассу временно перекрыли для движения транспорта.

ДТП произошло на трассе Сальтильо - Монтеррей на северо-востоке страны. В результате пострадали 15 человек, пятерых экстренно отвезли в местную больницу.