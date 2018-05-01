В Германии 150 беженцев напали на полицейских

Иностранцы совершили нападение, чтобы помешать депортации своего соратника.

В результате потасовки никто не пострадал EPA/UPG

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В Германии в городе Еллванген, между Нюрембургом и Штутгартом, рано утром в понедельник толпа мигрантов устроила потасовку с полицейскими, чтобы предотвратить депортацию мужчины из Того.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Deutsche Welle.

Четыре офицера прибыли в миграционный центр в городе, чтобы забрать 23-летнего мужчину из Того.

После этого группа беженцев начала нападать на патрульные машины, запугивала офицеров и требовала освободить мужчину. Нападавших на две полицейские патрульные машины было около 150.

Из-за серьезности угрозы полицейские на месте происшествия попросили охрану найти ключ, чтобы снять наручники с искателя убежища. Беженец, которого должны были депортировать органы власти федеральной земли Баден-Вюртемберг, исчез.

Этот инцидент был немедленно раскритикован региональным лидером правой партии Альтернатива для Германии, который назвал ситуацию примером того, что государство “шантажируют“.

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“Нападение на сотрудников полиции неприемлемо. В правовом государстве такое поведение должно иметь уголовные последствия“, - сказал он.

Как сообщалось 26 апреля, в Швеции 40-летнюю женщину, которая выступала против депортации мигрантов, изнасиловали два 18-летних афганца.