В Швеции афганцы изнасиловали женщину, которая была против депортации мигрантов

Насильника приговорили к 15 месяцам и обязали выплатить компенсацию.

В Швеции 40-летнюю женщину, которая выступала против депортации мигрантов, изнасиловали два 18-летних афганца. Об этом сообщает Daily Mail.

Женщина познакомилась подростками в баре, после чего они продолжили выпивать у них в комнате, в общежитии для мигрантов.

Читай также: В России мужчина похитил беременную от него школьницу

Когда женщина после выпитого количества алкоголя попыталась уснуть, один из подростков раздел и изнасиловал ее, а второй при этом домогался и мастурбировал, не смотря на протесты жертвы.

Женщина смогла убежать из общежития. Насильник был удивлен ее сопротивлением и предлагал ей ужин, поскольку был уверен что она пришла ради интима.

Суд признал виновным мигранта в изнасиловании и приговорил его к 15 месяцам лишения свободы. Его также обязали выплатить жертве 15 785 долларов США в качестве компенсации.

Напомним, 25 апреля в Индии гуру Асара Бапу признали виновным в изнасиловании шестнадцатилетней девочки.