В Швеции афганцы изнасиловали женщину, которая была против депортации мигрантов
В Швеции 40-летнюю женщину, которая выступала против депортации мигрантов, изнасиловали два 18-летних афганца. Об этом сообщает Daily Mail.
Женщина познакомилась подростками в баре, после чего они продолжили выпивать у них в комнате, в общежитии для мигрантов.
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Когда женщина после выпитого количества алкоголя попыталась уснуть, один из подростков раздел и изнасиловал ее, а второй при этом домогался и мастурбировал, не смотря на протесты жертвы.
Женщина смогла убежать из общежития. Насильник был удивлен ее сопротивлением и предлагал ей ужин, поскольку был уверен что она пришла ради интима.
Суд признал виновным мигранта в изнасиловании и приговорил его к 15 месяцам лишения свободы. Его также обязали выплатить жертве 15 785 долларов США в качестве компенсации.
Напомним, 25 апреля в Индии гуру Асара Бапу признали виновным в изнасиловании шестнадцатилетней девочки.