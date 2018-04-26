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В Швеции афганцы изнасиловали женщину, которая была против депортации мигрантов

Комментариев: 0
Насильника приговорили к 15 месяцам и обязали выплатить компенсацию.
Женщина познакомилась с мигрантами в баре
Женщина познакомилась с мигрантами в баре
justinjin.com

В Швеции 40-летнюю женщину, которая выступала против депортации мигрантов, изнасиловали два 18-летних афганца. Об этом сообщает Daily Mail.

Женщина познакомилась подростками в баре, после чего они продолжили выпивать у них в комнате, в общежитии для мигрантов.

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Когда женщина после выпитого количества алкоголя попыталась уснуть, один из подростков раздел и изнасиловал ее, а второй при этом домогался и мастурбировал, не смотря на протесты жертвы.

Женщина смогла убежать из общежития. Насильник был удивлен ее сопротивлением и предлагал ей ужин, поскольку был уверен что она пришла ради интима.

Суд признал виновным мигранта в изнасиловании и приговорил его к 15 месяцам лишения свободы. Его также обязали выплатить жертве 15 785 долларов США в качестве компенсации.

Напомним, 25 апреля в Индии гуру Асара Бапу признали виновным в изнасиловании шестнадцатилетней девочки. 

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Теги: Швеция, афганцы, мигранты, изнасилование
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Комментариев (2)
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МаксимУм    26.04.2018, 14:53
Оценка:  0
МаксимУм
А разве им бухать можно?
direktor_b    26.04.2018, 14:51
Оценка:  +1
direktor_b
Странная баба,бухала с мужиками,потом пошла к ним домой...разделась и решила уснуть...
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