Глава МИД РФ призвал страны уважать интересы друг друга и не считать себя исключительными.

Лавров рассказал, как добиться мира во всем мире EPA/UPG

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что при нынешних международных отношениях мир во всем мире возможен. Об этом в четверг, 3 мая, сообщили РИА Новости.

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“Если совсем просто – уважать друг друга. Любой другой путь по определению ведет в тупик. Россия – при любых обстоятельствах – продолжит энергично работать над сохранением и развитием здоровых начал в мировых делах, способствовать поиску развязок стоящих перед всем человечеством проблем“, — сказал глава МИД РФ.

Лавров отметил, что международные отношения становятся все более многокомпонентными, складываются из взаимоотношений множества субъектов – государств, наднациональных институтов, неправительственных структур

“Все они очень разные и не всегда ведут себя последовательно и рационально. Но добиться мирного сосуществования и устойчивого развития все-таки возможно“, — заявил глава МИД РФ в интервью одному из зарубежных изданий.

“Рецепт“ Лаврова состоит в том, чтобы каждая из стран отказалась от философии собственной исключительности, вседозволенности и гегемонизма и прекратила подчиняться блоковой дисциплине в то время, как навязываются подходы, задевающие интересы других государств.

Кроме того, глава МИД РФ напомнил о зафиксированных в Уставе ООН основополагающих принципах международного общения, включая суверенное равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, разрешение споров мирными средствами.

Напомним, 20 апреля в Кремле на 100% исключили войну между РФ и США. Об этом заявил Сергей Лавров. Военного противостояния между странами не допустит ни глава РФ Владимир Путин, ни президент США Дональд Трамп, ведь они лидеры, которые отвечают перед своим народом за мир и спокойствие, заявил глава МИД России.