Переключиться на мобильную версию

Лавров рассказал, как добиться мира во всем мире

Комментариев: 4
Глава МИД РФ призвал страны уважать интересы друг друга и не считать себя исключительными.
Лавров рассказал, как добиться мира во всем мире
Лавров рассказал, как добиться мира во всем мире
EPA/UPG

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что при нынешних международных отношениях мир во всем мире возможен. Об этом в четверг, 3 мая, сообщили РИА Новости.

Читай также: Вопрос о поставках С-300 в Сирию не решен - Лавров

“Если совсем просто – уважать друг друга. Любой другой путь по определению ведет в тупик. Россия – при любых обстоятельствах – продолжит энергично работать над сохранением и развитием здоровых начал в мировых делах, способствовать поиску развязок стоящих перед всем человечеством проблем“, — сказал глава МИД РФ.

Лавров отметил, что международные отношения становятся все более многокомпонентными, складываются из взаимоотношений множества субъектов – государств, наднациональных институтов, неправительственных структур

“Все они очень разные и не всегда ведут себя последовательно и рационально. Но добиться мирного сосуществования и устойчивого развития все-таки возможно“, — заявил глава МИД РФ в интервью одному из зарубежных изданий.

“Рецепт“ Лаврова состоит в том, чтобы каждая из стран отказалась от философии собственной исключительности, вседозволенности и гегемонизма и прекратила подчиняться блоковой дисциплине в то время, как навязываются подходы, задевающие интересы других государств.

Кроме того, глава МИД РФ напомнил о зафиксированных в Уставе ООН основополагающих принципах международного общения, включая суверенное равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, разрешение споров мирными средствами.

Напомним, 20 апреля в Кремле на 100% исключили войну между РФ и США.  Об этом заявил Сергей Лавров. Военного противостояния между странами не допустит ни глава РФ Владимир Путин, ни президент США Дональд Трамп, ведь они лидеры, которые отвечают перед своим народом за мир и спокойствие, заявил глава МИД России.

 

Поделись:
Теги: Россия, Лавров, МИД РФ, мир, заявление
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Shefherd    03.05.2018, 11:11
Оценка:  0
Shefherd
Чтобы все были счастливыми нужно расстрелять всех несчастливых. (с) ватники
Колишній-східняк    03.05.2018, 11:05
Оценка:  +2
Колишній-східняк
А как же лишняя хромосома?
texst    03.05.2018, 11:11
Оценка:  +1
texst
Исключительными низзя быть всем в мире и тока роисии - мона А куда взгляд сцаря дотянется - там роисия.
korvin_ral    03.05.2018, 10:56
Оценка:  +2
korvin_ral
Смешно такое читать, от представителя РФ =)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь